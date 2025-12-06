台南好young系列親子活動佳里場！周末笑聲響遍體育公園

圖／TVBS

台南市耶誕跨年系列活動，6日下午在佳里區舉辦親子活動，除了有舞台表演、兒童劇場，還有互動活動以及有獎徵答，另外一旁還有各種讓兒童自己體驗的遊戲攤位，吸引不少家長，帶著小孩到場同樂。

出神入化的扯鈴表演，讓小朋友看得目瞪口呆，另外還有逗趣歡笑的兒童劇場。

表演人員：「牠是想要我關心牠，喵...，喂...貓婆婆。」

甚至還有小丑會走到台下，跟著大小朋友一起互動同歡，這個景象，6日下午就出現在，台南佳里區的體育公園，如果不想只當台下觀眾，還能。

遊客：「看好喔，大顆的喔。」

一旁的攤位，還能自己製作超大泡泡，或是套圈圈等各種遊戲，其實這已經是台南市府，今年耶誕跨年系列的第二場親子活動。

台南市長黃偉哲：「除了有兒童劇團，充滿歡樂的舞台劇之外，還有小朋友最愛的泡泡派對，逗趣的小丑表演，還有傳統的扯鈴特技演出哦。一連串精彩有趣的活動，一定可以讓大小朋友們玩得心滿意足。」

如果這次沒有跟到，13日在東區的時代公園，還有最後一場親子活動，另外從20日、27日及跨年夜，還有三場的演唱會活動，台南市整個12月，不管大人小孩，都能感受到濃厚溫馨的歡樂氛圍。

