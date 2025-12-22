台南好Young耶誕搖滾演唱會好評不斷 影視歌三棲女神鄭恩地電視、網路收視雙冠王





佳評如潮！「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會電視收視率最高落在影視歌三棲女神鄭恩地；網路的部分，尤其一段意外的尋童召喚，更是融化網友的心，紛紛留言表示恩地超暖心，總是帶給大家愛與力量，就連主持人啦啦隊女神李多慧唱名「贊助廠商」的表現，都讓網友表示第一次這麼想聽主持人唱名贊助商，因為她唸的口音超可愛，讓觀眾記憶點超深刻的，綜藝小天后籃籃的主持也讓人驚艷，不僅獨挑大梁掌控整晚主持節奏，更要協助第一次主持的多慧相當厲害，很多民眾紛紛敲碗籃籃和李多慧明年再次主持！

依據轉播單位TVBS電視收視調查、網路直播數據顯示，20號晚間搖滾耶誕演唱會電視觸及率約達25萬人，網路直播曝光數更高達127萬人次，值得一提的是，兩位啦啦隊女神籃籃、李多慧與黃偉哲市長一起跳撒嬌舞的可愛橋段一樣吸睛獲好評，也為活動增色不少，而網路轉播聊天室訊息破2萬則，顯示卡司受喜愛程度。

目前是韓國女團Apink主唱、這回擔任壓軸表演嘉賓的鄭恩地，知道現場有兒童走失，不急著演唱，擔憂小孩走丟，用心花了2-3分鐘跟台下民眾互動，溫和堅定地呼籲「這位爸爸請你一定要找到女兒，千萬不要留下來聽我唱歌，爸爸應該有去服務台了吧?喔，接下來我要唱比較輕快的歌了，怎麼辦?」，在在都顯示她的關心。而這段小插曲，也讓大家見到她暖心的一面，網友及粉絲看到這段都大讚鄭恩地「人美心善」、「怎麼那麼暖心可愛啦」。

同樣引發網友熱議的，還發生在啦啦隊女神李多慧身上。李多慧以可愛但卻充滿外國人的口音，堅持唸好、唸滿每家讓活動更豐富的贊助商名稱，從頭到尾笑容可掬，並不時以各種可愛的臉頰愛心pose回報現場觀眾的打氣、鼓掌聲，熱忱又敬業的態度，令人好感度百分百。

同時也不少網友紛紛留言感謝黃市長，「這不只是一場活動，而是會記一輩子的回憶」、「沒想到整個節目的安排，從厲害熱鬧的韓團到主持人的選擇，壓軸的韓星恩地表現可圈可點，還有撫慰人心力量的表現，真的完勝其他地方…」，網友們不禁這麼有感而發、真情流露。

越來越精彩的台南好young耶誕跨年系列活動，這周六（27）日即將前進新營南瀛綠都心公園，請把握難得的機會，共度美好節慶時光；演唱會除了邀請本土天團玖壹壹，影歌視三棲郭書瑤，還有情歌王子林隆璇，日本Z世代女力組合Faulieu.，療癒美聲吳汶芳；影歌雙棲空靈系唱作歌手柯泯薰；「唱作俱佳的音樂人」林亭翰；甜美小公主張羽靚、呱哥莊子歌、林濬揚等知名藝人，輪番上陣，精彩可期。

