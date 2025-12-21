台南好young耶誕搖滾演唱會落幕 15萬人次嗨翻台南

「台南好young」耶誕跨年系列活動落幕，主辦單位出動大批人力，迅速清理活動主場地-西側廣場。（圖：南市府提供）

儘管台北19日才發生無差別攻擊事件，但成功打出城市品牌的「台南好young」耶誕跨年系列活動，昨（20）日晚上還是如期舉行，昨晚6點開始，舉行第一場耶誕搖滾演唱會，紫月光、JUD 陳泳希、川西奈月、宮崎薰、AcQUA源少年、UNIS、動力火車、告五人、鄭恩地等9組藝人輪番上陣，高潮迭起，長達4小時的接力演出，總計吸引15萬參觀人次。這場滾演唱會由於是發生攻擊事件後的第1場大型演唱會，台南市長黃偉哲昨天就已經提早跟粉絲們信心喊話，保證現場早已啟動加強維安工作，確保場外場內秩序與安全。粉絲們也開心地度過了一個充滿搖滾音樂的夜晚。

「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會昨（20）晚10點多圓滿落幕，15萬人次的參觀人潮嗨翻現場，儘管有不少粉絲在演唱會結束後，選擇先將地墊、行囊留置現場，直奔舞台後方想要與影視歌三棲女神鄭恩互動，市府團隊仍展現超高效率，約莫活動結束後1小時就針對活動主場地做好環境清潔復原工作。

值得一提的是，壓軸演出的影視歌三棲女神鄭恩地在獻唱最後一首歌「ALL For You」給觀眾前，熱情的觀眾即齊聲用力呼喊安可，眼看場面即將失控，此時主持人啦啦隊女神籃籃突緊急幫忙協尋小孩，在李多慧快速韓文說明下，鄭恩地秒懂這個意外尋人的插曲，妙語如珠的幫忙協尋小孩，展現女神暖心的一面。

台南第一場耶誕搖滾演唱會「台南好young」耶誕跨年系列活動，集結紫月光、JUD 陳泳希、川西奈月、宮崎薰、AcQUA源少年、UNIS、動力火車、告五人、鄭恩地等9組藝人輪番上陣，長達4小時的接力演出，計吸引15萬參觀人次。會後主辦單位迅速清理活動主場地，總共清運垃圾約2000公斤。

（陳婉玲報導）