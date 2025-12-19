台南好young耶誕演唱會今登場

「台南好young」耶誕搖滾系列演唱會即將於二十日起登場，各場外國主力藝人陸續抵達台南。（市府提供）

記者翁順利∕台南報導

「台南好young」耶誕搖滾系列演唱會即將於二十日起登場，各場外國主力藝人陸續抵達台南，主辦單位新聞處十九日晚間密集安排三場媒體見面會，市長親自引導，拍攝最新的宣傳畫面，各自展現不同演藝的風格。

見面會於安平大員酒店舉行，露臉粉絲依序包含日本川西奈月、宮崎薰；人氣女團UNIS；韓國的影歌視三棲藝人鄭恩地。第一場由二十三歲的創作歌手川西奈月，她說，今年三月剛參加台北演唱會，對台灣留下美好的印象，很期待趕快再來台灣，沒想到十二月就能首度造訪台南讓她非常興奮。

川西奈月十八日先抵達台南，事先做了功課，請教過她熟悉台灣的日本友人，介紹台南的好吃好玩場所，先去台灣首廟天壇參拜，演唱會後計畫去品嘗鱔魚意麵；黃偉哲市長直誇她很用心，旅遊資訊收集得很精準，並建議說台南好吃美食還很多，記得要喝牛肉湯，還有去參拜台南特有的月老廟，非常靈驗，有機會找到如意的郎君。

台南耶誕跨年系列晚會二十日場次主秀的日本籍藝人川西奈月、宮崎薰，十九日晚間在市長黃偉哲引領下與台南粉絲見面。(記者翁順利攝)

宮崎薰則是十九日上午才抵達台南，對台南還不熟悉，但對二十日晚間的耶誕搖滾演唱會非常期待，因為她很重視耶誕節，曾發行很多張耶誕專輯唱片，今年能夠提早體驗耶誕換樂氣氛，絕對會有全新的感受。

見面會會場擺設很多台南特色水果、特產，黃偉哲逐一介紹，兩位日本藝人小口品嘗之後，不斷點頭說「歐依西」，都表示在演場會空檔一定會設法在品嘗和採購回家給親友分享。

三場耶誕演唱會時間都有修正，提早開始，新流程如下：二十日晚上六時至十時，搖滾耶誕演唱會在永華市政中心西側廣場；二十七日晚上五時三十分至九時三十分，南瀛草地音樂會在新營南瀛綠都心公園：三十一日晚上六時至元旦凌晨零時三十分，跨年演唱會在永華市政中心西側廣場。