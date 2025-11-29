台南好young耶誕跨年正式啟動 南科親子活動逾6千人次參與

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動今日正式啟動。首場親子活動「南科童樂太空站」今日下午在南科考古館舉行，現場人聲鼎沸，不論是香蕉先生使出的絕活功夫大球秀、馬戲藝術家JAMA多元的雜耍技藝，有趣詼諧的互動皆讓大、小朋友一飽眼福，充滿愉悅的歡笑聲。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 「2026台南好young」耶誕跨年系列活動今(29)日正式啟動。首場親子活動「南科童樂太空站」今日下午在南科考古館舉行，現場人聲鼎沸，不論是香蕉先生使出的絕活功夫大球秀、馬戲藝術家JAMA多元的雜耍技藝，有趣詼諧的互動皆讓大、小朋友一飽眼福，充滿愉悅的歡笑聲。台南市長黃偉哲到場分送可愛小熊氣球給小朋友，與市民共度美好假日時光，市議員陳碧玉也到場共襄盛舉，主辦單位估計，約有六千人次民眾到場參加。

廣告 廣告

黃偉哲表示，「2026台南好young」耶誕跨年系列活動，從11月29日起，連續6週，共有3場親子活動，3場大型演唱會，直到12月31日陪你跨年倒數、迎接2026的到來。而首發三場「太空站」親子活動，分別於11/29南科考古館、12/6佳里體育公園及12/13東區時代公園登場，除了邀請到國內高知名度且非常受到大小朋友喜愛的蘋果劇團、如果兒童劇團、豆子劇團演出，同時搭配豐富的街頭藝人表演、闖關遊戲、手作體驗等內容，希望讓小孩到大人都能盡情享受節慶樂趣。

黃偉哲指出，「2026台南好young」演唱會接力演出三場，分別是「搖滾耶誕演唱會」、「南瀛草地音樂會」及壓軸的「跨年晚會」將於12月20日、27日與31日輪番上陣，卡司保證精彩，「如果台南說第二，誰敢說第一？」，歡迎大家提前規劃遊程，一起在台南迎接新年。

主辦單位新聞及國際關係處指出，今年的台南市耶誕跨年系列活動內容豐富精彩，竭誠歡迎全國民眾來台南追星、走走逛逛、吃美食，更希望各界來趟深度的台南之旅，好好享受在今(2025)年榮獲「全球百大目的地故事獎」、「亞洲8大最佳旅行地之一」，以及入選「亞洲十大街頭美食城市」的台南市，深厚文化底蘊與獨具特色的飲食風情。

此外，也要提醒來台南的遊客別忘了參加「2025台南購物節」抽獎活動。只要50元，就可以抽價值百萬元的Toyota全電動車大獎，活動至明(2026)年3月1日，而且追溯自今年7月1日起的發票都可以登錄，活動期間涵蓋市場、夜市、地方商圈及新化年貨大街等多元場域，從買菜、逛市集到採辦年貨，都有機會中獎。預計規劃5次「月月抽」活動，獎項豐富，包含百萬名車、3C家電、露營休閒設備、飯店住宿券等多項好禮，其中現金獎全面升級，每月抽出現金8萬元，壓軸再加碼抽出現金88萬元。

★「2026台南好young」耶誕跨年系列活動：

※12/06（六）13：00﹣16：30佳里童話太空站

※地點：佳里體育公園

※活動內容：如果兒童劇團（劇碼:布萊梅樂隊）/ Kid’s泡泡派對 /小丑彥彥互動秀/鄭湧蒼:扯鈴特技秀/闖關遊戲/限量羊毛氈皂手作（現場12:55開放於服務台領取限量手作體驗券，數量有限發完為止）。

※12/13（六）13：00﹣16：30南紡童趣太空站

※地點：東區時代公園（南紡購物中心旁）

※活動內容：豆子劇團（劇碼: 沙漠巫婆）/氣球頑童Summer/楊元慶溜溜球秀/葉爸爸與葉霏霏親子互動秀/闖關遊戲/限量羊毛氈皂手作（現場12:55開放於服務台領取限量手作體驗券，數量有限發完為止）。

※12/20（六）搖滾耶誕演唱會

地點：永華市政中心西側廣場

※12/27（六）南瀛草地音樂會

地點：新營南瀛綠都心公園

※12/31（三）台南好Young跨年演唱會

地點：永華市政中心西側廣場

查看原文

更多Newtalk新聞報導

女高中生冒用黃偉哲照喊放颱風假 法官最終裁定不罰

台南古蹟再出發 原日軍步兵官舍群將完工委外招商打造文旅聚落