台南好YOUNG耶誕跨年 連4年邀日星

台日友好，今年三場耶誕跨年大型演唱會都邀請日本知名藝人，社群平台突破三億次播放的川西奈月也將來台南展演。

（市府提供）

記者林雪娟∕台南報導

行政院長卓榮泰公開歡迎日本偶像來台演出，感謝日本首相高市早苗在壓力下，仍堅持正義與和平。台南市長黃偉哲也呼應，表示台南歡迎日本藝人及表演團體，耶誕跨年系列活動更已連續四年邀請日本藝人演出。

黃偉哲表示，台南與日本長期交流密切，早已以具體行動深化台日友誼，在觀光、農產、教育與城市外交等面向投入多年，台日連結扎實而穩固，其中「台南好YOUNG」耶誕跨年系列活動已連續四年邀請日本知名藝人登台，就是最實質交流 。

「台南好YOUNG」每年都獲得民眾熱烈支持，成功提升台南在國內外能見度，不僅是專屬台南的城市節慶活動品牌，更是市府推動國際文化交流的亮點之一。新聞暨國際關係處指出，二０二二年邀請日本超人氣女團 fruit zipper 與 AKIRA × SHOKICHI from EXILE，二０二三年邀請日本潮流指標卡莉怪妞（Kyary Pamyu Pamyu），二０二四年則邀請新世代個性女團「@onefive」。今年更加碼，三場耶誕跨年大型演唱會都邀請日本知名藝人，除第一波公布卡司的日本新銳女子樂團Faulieu.及社群平台突破三億次播放的川西奈月，也邀請知名女偶像於三十一日跨年表演。

黃偉哲表示 ，台南人好客熱情，這些日本藝人造訪都能感受城市魅力，台南的美食、水果與伴手禮也讓日本藝人留下美好的台灣印象，讓台日雙方友誼更加穩固、合作更加多元。