台南好Young親子活動「南紡童趣太空站」12/13接力登場 黃偉哲邀度過美好週末
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導
「2026台南好young」耶誕跨年系列活動熱度持續延燒！繼日前在佳里體育公園舉辦的「佳里童話太空站」親子活動吸引眾多家庭共度歡樂午後，12月13日將在東區時代公園推出「南紡童趣太空站」。此外，12月20日、27日及跨年夜三場重磅演唱會也將陸續登場，令人期待。
黃偉哲表示，今年規劃了三場「太空站」親子活動，邀集多位具國際水準的街頭藝人，包括扯鈴、雜耍、小丑、馬戲、魔術、氣球及溜溜球等演出，打造專屬台南的耶誕跨年嘉年華，陪伴市民與遊客享受美好的週末時光。
例如「佳里童話太空站」，有日本扯鈴冠軍、花式直立鈴創新者鄭湧蒼帶來令人目不暇給的精彩表演，以三顆鈴、兩副棍子的高難度特技博得滿堂彩。氣球創作及泡泡派對更是全場最吸睛的亮點，小朋友追逐繽紛泡泡、排隊期待專屬的造型氣球，現場充滿歡笑聲。舞台區的「如果兒童劇團」則以溫馨有寓意的「布萊梅樂隊」帶領孩子從故事中學習尊重、合作與勇氣，深受親子喜愛。
親子活動最後一場「南紡童趣太空站」12月13日將在東區時代公園登場，邀請豆子劇團、氣球頑童Summer、溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶、葉爸爸與葉霏霏親子互動秀等，陪伴市民度過美好週末。
除了親子活動之外，三場系列演唱會也將在12月連番登場，以堅強陣容陪伴市民一路嗨到跨年。12月20日於永華市政中心西側廣場登場的「搖滾耶誕演唱會」，邀請動力火車、告五人、AcQUA源少年等人氣歌手，並由籃籃與李多慧聯袂主持。12月27日則移師新營南瀛綠都心公園舉辦「南瀛草地音樂會」，玖壹壹、柯泯薰、林隆璇等多組歌手，用音樂陪伴大家度過愉快的冬夜。12月31日跨年夜則回到永華市政中心，超強卡司將陸續公布，邀請大家一起在台南迎接幸福新年。
★「2026台南好young」耶誕跨年系列活動：
※12/13（六）13：00﹣16：30 南紡童趣太空站
☆地點：東區時代公園（南紡購物中心旁）。
☆活動內容：豆子劇團(劇碼: 沙漠巫婆) / 氣球頑童Summer / 楊元慶溜溜球秀/葉爸爸與葉霏霏親子互動秀/闖關遊戲/限量羊毛氈皂手作(現場12:55開放服務台領取限量手作體驗券，數量有限發完為止)。
※12/20（六）18：30﹣22：00（暫定）搖滾耶誕演唱會
☆地點：永華市政中心西側廣場
☆動力火車、告五人、川西奈月、AcQUA源少年、JUD 陳泳希、紫月光。
☆主持人：籃籃、李多慧。
※12/27（六）18：00﹣21：30（暫定）南瀛草地音樂會
☆地點：新營南瀛綠都心公園
☆玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚。
☆主持人：Dennis丹尼斯。
※12/31（三）台南好Young跨年演唱會
☆地點：永華市政中心西側廣場。
☆F.F.O.、Angie安吉。（其餘卡司待公布）。
☆主持人：待公布。
