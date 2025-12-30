台南好Young跨年卡司含金量爆棚 黃偉哲：玉皇宮連5年贊助、180秒煙火迎金馬年

開基玉皇宮今年精心設計多種象徵吉祥的煙火圖騰，分別是象徵事業發展的「駿馬奔騰開新運，宏業昌盛啟新程」；工作運勢的「馬年好運齊奔馳，前程燦爛如煙火」；財運亨通的「煙火一瞬吉祥滿分，馬年福運一路狂奔」；闔家平安的「馬年到，煙火耀！願大家好運連連、心想事成」；以及家庭美滿的「願馬年祥光四照，幸福與成功如同煙火般耀眼綻放」。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 「2026台南好young」跨年演唱會，除了邀請多達15組台、港、日、韓藝人登台勁歌熱舞，台南市長黃偉哲也加碼宣布金「馬」賀歲的煙花秀，規劃長達180秒的煙花秀，煙花精采程度保證是歷年之最，請大家一起在絢麗的火樹銀花下開心迎接2026到來，祝願大家金馬年福運一路狂奔！

他也溫馨提醒大家，依氣象署的天氣預報，12/31跨年當天台南市是好天氣，氣溫約在16至24度間，但早、晚溫差大，請大家記得要帶外套做好保暖，快快樂樂出門參加活動，平平安安回家。

黃偉哲感性表示，這一年台南歷經0121楠西地震、丹娜絲颱風的侵襲，他勤跑基層視察各地復原工作，深深的感受到市民及市府工作團隊都很堅毅進行復原工作，因此在歲末年終的時候，衷心的跟大家說聲「大家這一年辛苦了」，也希望透過各種演唱會、大型活動的安排，帶給市民歡樂的氛圍及活力，因此特別在跨年倒數後規劃煙花秀，安排總數近3,500發煙花，其中450發的染色煙花搭配，當絢麗的煙花劃破夜空、直衝天際如雨點般消失的瞬間，與大家一起迎接嶄新、平安、充滿希望的金「馬」年。

黃偉哲進一步指出，台南運用有限的資源，推出多場精彩的耶誕跨年活動，其中民間資源的贊助是撐起活動的重要力量，他也感謝開基玉皇宮連續5年贊助跨年煙花秀，讓台南跨年活動更臻完美。開基玉皇宮主委涂大松表示，台南好young系列活動已建立品牌、口碑，非常樂意，也很榮幸能參台南市的跨年活動，為社會大眾盡一份心力。

開基玉皇宮表示，今年精心設計多種象徵吉祥的煙火圖騰，分別是象徵事業發展的「駿馬奔騰開新運，宏業昌盛啟新程」；工作運勢的「馬年好運齊奔馳，前程燦爛如煙火」；財運亨通的「煙火一瞬吉祥滿分，馬年福運一路狂奔」；闔家平安的「馬年到，煙火耀！願大家好運連連、心想事成」；以及家庭美滿的「願馬年祥光四照，幸福與成功如同煙火般耀眼綻放」；祝福各界在新的一年，萬事都如意。

12/31台南跨年晚會有被韓媒譽為「全能型偶像」STAYC、重量級的搖滾天團「八三夭」、超人氣樂團「理想混蛋」、金獎百變歌姬「9m88」、金曲樂團「麋先生」、金曲獎最佳臺語女歌手等3項大獎的李竺芯、韓國新人男團ALL(H)OURS、香港新生代男神魏浚笙、日本全能天后「鈴木愛理」將登台演出，請大家千萬不要錯過，主辦單位新聞及國際關係處也提醒大家，為強化活動安全，晚會現場禁止攜帶大型行李箱、攝影機架、長梯等物品進入會場，也禁止民眾以物品佔位，請大家務必配合，外縣市民眾如果提早到會場、有攜帶大型行李箱的需求，請配合寄放到服務台，於活動結束後領取。

