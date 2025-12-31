台南好young跨年晚會人數創新高 黃偉哲與30萬人共迎馬年

「2026台南好young」跨年晚會於午夜時分迎來活動最高潮，吸引多達30萬人次前來參與，創下歷年台南跨年活動新高。台南市長黃偉哲率市府團隊，並與議會團隊、立法委員陳亭妃及人氣男團ALL(H)OURS、F.F.O.一同登上舞台，帶領現場民眾齊聲倒數迎接新年。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 「2026台南好young」跨年晚會於午夜時分迎來活動最高潮，吸引多達30萬人次前來參與，創下歷年台南跨年活動新高。台南市長黃偉哲率市府團隊，並與議會團隊、立法委員陳亭妃及人氣男團ALL(H)OURS、F.F.O.一同登上舞台，帶領現場民眾齊聲倒數迎接新年。隨著煙火在夜空中綻放，現場民眾齊聲歡呼，迎接2026馬年的正式到來。市長隨後向市民送上新年祝福，祝願2026年台灣更加美好，所有人都幸福快樂。

廣告 廣告

黃偉哲指出，台南市在有限經費下，仍持續規劃高品質演出，結合精彩舞台表演、多元美食與濃厚人情味，讓藝人與觀眾都能盡興而歸，逐步打造具代表性的跨年活動品牌。未來，市府也將透過大型文化活動，持續凝聚城市向心力，帶動台南整體發展。

黃偉哲也邀請全國民眾在新的一年持續走訪台南，參與包括龍崎空山祭、普濟燈會、鹽水蜂炮及台南購物節等系列活動，無論偏好靜態或動態行程，都能在台南感受多元且豐富的城市魅力。

本次跨年晚會陣容堅強，共安排15組藝人輪番登台，從日本、韓國、香港到台灣，各地人氣卡司接連亮相。日本全能天后鈴木愛理以兼具歌唱、舞台魅力與主持實力的演出，帶動現場熱烈回響；壓軸登場的韓國大勢女團STAYC以整齊劃一的唱跳展現高度舞台張力，成為全場焦點之一；金馬最佳原創電影歌曲提名歌手9m88則以慵懶爵士唱腔登台，細膩演繹令人沉浸其中。午夜倒數結束後，由樂團理想混蛋接續演出近40分鐘，多首熟悉作品引發全場合唱，活動人潮至深夜仍未散去。

今晚現場民眾隨著音樂揮舞應援物，西側廣場成為大型表演空間，燈光與音樂交錯，呈現熱鬧的跨年氣氛。新聞與國際關係處表示，透過跨世代、跨風格的音樂演出安排，以及完善的餐飲服務，希望讓民眾在歲末回顧過去一年，並以正向能量迎接新的一年，也讓來自各地的藝人與觀眾感受台南的城市溫度，留下難忘回憶。

市府最後再次感謝各企業主及贊助商的熱情支持，使活動得以在有限經費下順利完成，與市民共同締造年度盛事。本年度贊助廠商包括：中華電信、安富億建設、南泰億建設、中國信託、皇龍開發、皇龍建設、聯邦銀行、陞發國際、陞發ICON、清景麟集團、台南紡織文教公益慈善基金會、臺南紡織、南紡流通、統一企業、牛頭牌－好帝一食品、遠雄文教公益基金會、白天鵝建設、阡淯公司、皆豪實業、大巍建設、生達化學製藥、宇成建築、達麗建設、海悅國際、台南大員皇冠假日酒店、台南晶英酒店、三冠王雙子星有線電視、南天有線電視、新永安有線電視、南晃交通器材。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

WBC台灣隊過年僅休4天 曾總：集訓該出現的都會出現

已看紀錄片冠軍之路 曾豪駒：開始期待下一次感動

「2026台南好young」跨年晚會於午夜時分迎來活動最高潮，吸引多達30萬人次前來參與，創下歷年台南跨年活動新高。台南市長黃偉哲率市府團隊，並與議會團隊、立法委員陳亭妃及人氣男團ALL(H)OURS、F.F.O.一同登上舞台，帶領現場民眾齊聲倒數迎接新年。 圖：台南市政府提供

本次跨年晚會陣容堅強，共安排15組藝人輪番登台，從日本、韓國、香港到台灣，各地人氣卡司接連亮相。 圖：台南市政府提供