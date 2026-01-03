台南好young跨年晚會收視告捷 網路直播曝光數666萬人次 電視加網路逾373萬人次觀看

「2026台南好young」跨年晚會天外飛來一筆驚喜彩蛋，台南市長黃偉哲與主持人凱希在藝人康康表演之後緊接著對唱愛情限時批，意外製造出電視轉播中的第2高收視率，僅次於當晚收視冠軍八三夭天團所帶來的表演。 圖：台南市政府提供

對此，黃偉哲笑著說感謝各位鄉親及觀眾的捧場，透過主持人凱希的詢問，他知道當天現場有不少民眾從韓國、日本、香港及台灣各個城市遠道趕來現場支持心中的偶像，因為跨年當天是上班日，有更多民眾無法趕來現場，因此選擇在家裡收看轉播，創造了高達200萬的網路直播觀看次數，網路直播曝光數更是高達666萬人次。

主辦單位表示，人氣搖滾天團八三夭帶來約半小時的表演，接連演唱「想見你想見你想見你」、「致青春」等經典神曲，除了現場觀眾合唱聲浪此起彼落，也在每個人心中產生最動人的共鳴，更創造出全場晚會最高的電視收視率，足見天團的人氣與魅力；而全能天后鈴木愛理所帶來的表演，創造出第3高的電視收視率，身為甜美系歌姬、前早安家族女團°C-ute 成員的鈴木愛理，睽違9年再度踏上台灣土地，在晚會一登場，就有許多網路觀眾詢問什麼時候由鈴木愛理表演，顯示其甜美魅力的號召力，且魅力在電視及網路族群都不遑多讓。

據TVBS收視調查，網路直播曝光數有高達666萬人次，網路直播觀看人次約 200萬人次，TVBS-N及民視轉播的電視總觸及人數約有173萬人次，合計電視加網路收視高達373萬人次觀看。黃偉哲市長感謝大家對「台南好young」跨年晚會的支持，他也強調會持續藉由大型演唱會的舉辦，讓更多人看見台南的城市魅力，也感謝市府團隊、議會、企業贊助與市民共同的支持。

黃偉哲強調，打造「台南限定」的耶誕跨年慶典，已開創出城市品牌與口碑。今年3場大型演唱會計有8組韓日藝人演出，除了已6年邀請韓星外，也已連續4年邀請日本知名藝人登台，顯示我們跟日、韓民間豐富及實質的交流；期盼營造市民、遊客美好的回憶；同時藉由跨年系列活動邀請知名藝人，團體表演，品嚐、推薦農特產，展現國民外交、提升台南能見度，奠定城市形象。

黃偉哲表示，今年將是他任內最後一年，年底的跨年後有3天連假，邀請民眾未來持續在市長臉書、社群平台留言許願今年年底想要見到的藝人，市府將在各界支持下持續努力圓夢，他也會全力以赴把今年台南好young系列活動辦得更好，也持續提升城市治理，讓市民朋友都能為台南感到驕傲。

