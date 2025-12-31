台南好YOUNG跨年晚會陣容華麗 精彩表演連發吸引逾20萬人次同樂





由台南市政府主辦的「2026台南好YOUNG跨年晚會」31日晚登場，集結台、韓、港、日知名藝人/天團接力演出，陣容華麗，精彩表演連發吸引逾20萬人次同樂。

「2026台南好YOUNG跨年晚會」晚間五5點40分率先由禾羽KIMI登台，為將近七小時的演唱會馬拉松舞台暖場，主持人吳建恆、徐凱希熱情與現場觀眾互動，演唱會也正式揭開序幕。潮流創作歌手派偉俊、「最美星二代」Angie安吉先後帶來精彩表演，時而動感、時而抒情，不少親子家庭也來到現場同樂。

隨著夜色更深，演唱會現場人潮越來越多，雙人英倫搖滾樂團JADE登台，特色曲風瞬間將觀眾拉入不同氛圍；金曲天團「麋先生」一登台更是瞬間沸騰台前氣氛，暢快搖滾同時融合抒情、電子等多種元素，創造出既熱血又細膩的聽覺體驗。

緊接在「麋先生」的表演後，由號稱「風雨男團」的FEniX帶來精湛唱跳演出，點燃現場熱力，台下粉絲熱情歡呼。截至晚間八點為止，美食區已經全滿，舞台前草地區則已接近九分滿，主辦單位統計現場約已聚集15萬人次觀眾。依此人潮盛況，總人次有機會打破去年的25萬人次紀錄。

由於上一場有粉絲敲碗想聽伍佰演唱，今晚驚喜彩蛋果然登場，台南市長黃偉哲化身「台南伍佰」，與主持人徐凱希合唱經典金曲〈愛情限時批〉，瞬間引爆全場尖叫聲與大合唱，氣氛嗨到最高點。

一舉拿下金曲獎「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯」、「年度專輯」三大獎的李竺芯，以輕快旋律唱出獨有的台南查某囝韻味，《巷仔內的台南》描繪熟悉又溫柔的城市風景，台語歌聲搭配在地情感，讓觀眾聽得如癡如醉，掌聲不斷。

