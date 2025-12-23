台南好young跨年系列活動 前進新營南瀛綠都心公園

「2026台南好Young」耶誕搖滾演唱好評不斷！黃偉哲、籃籃、李多慧共跳撒嬌舞同樣吸睛。（圖：南市府提供）

「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會在上周六登場，電視收視率最高落在影視歌三棲女神鄭恩地；網路的部分，尤其一段意外的尋童召喚，更是融化網友的心，紛紛留言表示恩地超暖心。越來越精彩的台南好young耶誕跨年系列活動，這周六（27）日即將前進新營南瀛綠都心公園，請把握難得的機會！

依據轉播電視台收視調查、網路直播數據顯示，20號晚間搖滾耶誕演唱會電視觸及率約達25萬人，網路直播曝光數更高達127萬人次，值得一提的是，兩位啦啦隊女神籃籃、李多慧與黃偉哲市長一起跳撒嬌舞的可愛橋段一樣吸睛獲好評，也為活動增色不少，而網路轉播聊天室訊息也突破2萬則。

當天活動落幕，不少網友紛紛於黃偉哲臉書留言感謝，「這不只是一場活動，而是會記一輩子的回憶」、「沒想到整個節目的安排，從厲害熱鬧的韓團到主持人的選擇，壓軸的韓星恩地表現可圈可點，還有撫慰人心力量的表現，真的完勝其他地方…」

南市府指出，台南好young耶誕跨年系列活動，（27）日即將前進新營南瀛綠都心公園，演唱會除了邀請本土天團玖壹壹，影歌視三棲郭書瑤，還有情歌王子林隆璇，日本Z世代女力組合Faulieu.，療癒美聲吳汶芳；影歌雙棲空靈系唱作歌手柯泯薰；「唱作俱佳的音樂人」林亭翰等，輪番上陣，精彩可期。（陳婉玲報導）