台南好Young首波卡司曝！宅男女神、台日偶像團體接力開唱

「2026台南好young」首波卡司2日公布，「宅男女神」郭書瑤（瑤瑤）、AcQUA源少年都將在20日的首場搖滾耶誕開唱。（洪榮志攝）

「2026台南好young」首波卡司2日公布，超人氣天團告五人、金曲最佳組合動力火車、AcQUA源少年，都將於20日在台南的首場搖滾耶誕開唱。「宅男女神」郭書瑤（瑤瑤）更驚喜現身台南市政府，還從市長黃偉哲手中接過在地伴手禮，即將在27日的「南瀛草地音樂會」獻上新作品。

郭書瑤說，她已經開始討論歌單及排練，當天要帶給大家耳目一新的表演。同樣受邀於20日登上搖滾耶誕演唱會舞台的還有AcQUA源少年，他們也到場演唱《e步e步》，獲得在場觀眾掌聲。

「2026台南好young」耶誕跨年活動卡司將陸續公布，目前公布的名單中，20日晚間在永華市政中心西側廣場的耶誕搖滾演唱會，由藍藍、李多慧主持，將有天團動力火車、告五人、川西奈月、AcQUA源少年、JUD 陳泳希、紫月光等藝人登台。

至於27日晚間的南瀛草地音樂會，由Dennis丹尼斯主持，有玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚等藝人接力開唱；31日的「台南好Young」跨年演唱會，已確定有F.F.O.、Angie安吉陪大家跨年。另有尚未曝光的超強卡司，即將分批公布。

