台南好YOUNG！南瀛草地音樂會今晚登場 玖壹壹挑大樑 來聽歌注意「這些事」

【記者莊曜聰／台南報導】「台南好YOUNG」活動接力登場！「南瀛草地音樂會」今晚將在新營南瀛綠都心盛大開唱，去年跨年演唱會本土天團「玖壹壹」許願「今年還要再來」，將擔綱本場活動壓軸演出，還特別準備9首歌曲連環炸，要讓粉絲歌迷High翻天！另外還有宅男女神郭書瑤、情歌王子林隆璇、林亭翰父子檔，以及日本女團Faulieu接力登台，市府也提醒，大型行李箱、攝影機架、長梯不能帶進場。

本土天團玖壹壹12月常來台南，13日時才到官田遊客中心「5COOL音樂節」演出，今天又要在「南瀛草地音樂會」熱唱，且兩場都擔綱壓軸，讓粉絲相當期待，不少人已經準備好連聽兩場；玖壹壹團員洋蔥瘦身有成，上周跟健志剛剛跑完半程馬拉松，市長黃偉哲知道後，力邀他們報名明年3月的古都馬拉松，相信補給站的美食能讓天團跑得「更有力！」

黃偉哲提到，「台南好YOUNG」連續4年都找來日韓藝人助陣，今年首度來到新營場演出，日本新銳女子樂團「Faulieu.」將為市民帶來細膩又可愛的日戲曲風，黃偉哲致贈「蘭花絲巾」給她們當作伴手禮，替明年3月在溪北舉行的國際蘭展提前熱身。

影劇歌三棲的宅男女神郭書瑤將發表新歌。南市府提供

南市府表示，今年草地音樂會卡司橫跨老中青三代。影劇歌三棲的宅男女神郭書瑤將帶來全新作品，擔綱主演的喜劇《何百芮的地獄戀曲》明年也將播出，粉絲們趕快追上；資深歌手林隆璇與兒子林亭翰同台演出，展現父子檔都是「情歌王子」的音樂實力，另外還有吳汶芳、柯泯薰、張羽靚等實力派歌手接力開唱，精彩可期。

這場活動也將提前交管，市府指出，今天下午5時10分起到活動結束，新營中正路（民治路至南瀛綠都心地下停車場入口處）的機慢車道，將彈性管制作為行人徒步區，氣象預報今天氣溫約在16至24度間，下午適合草地野餐，入夜後再迎接音樂盛典，也呼籲民眾多利用火車、高鐵轉乘公車前往，相關停車與交通轉乘圖卡可至「台南好young」或「運轉台南好交通」官方臉書專頁查詢。

好久不見的情歌王子林隆璇將與兒子林亭翰同台演出。南市府提供

另為防範隨機攻擊事件，以確保大型活動安全，台南市長黃偉哲也宣布強化活動安檢作業，27日的南瀛草地音樂會及31日跨年晚會，民眾到場禁止攜帶大型行李箱、攝影機架、長梯等物品進入會場，請大家務必配合。

南瀛草地音樂會現場交通管制。南市府提供

南瀛草地音樂會大眾運輸建議。南市府提供

