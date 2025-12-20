「台南好YOUNG」提前過耶誕！4組日韓藝人上場前先大嗑美食

鄭恩地出席「2026台南好YOUNG」搖滾耶誕演唱會前一日的記者會。（COME ON JKSSP提供）

「2026台南好YOUNG」搖滾耶誕演唱會今（20日）在永華市政中心西側廣場登場，邀請4組來自日韓的藝人，包括日本透明系女聲川西奈月、恰克與飛鳥ASKA（飛鳥涼）愛女宮崎薰，以及韓國女團UNIS、影視歌三棲女神Apink鄭恩地昨天也提前分享感受南台灣濃厚的節慶氣氛。

宮崎薰表示，能在耶誕節前夕來到台南演出，對她而言彷彿圓夢。在東京長大的她，走進文化底蘊深厚的古都台南，感受格外不同，也從確定受邀那一刻起，就開始期待與台南及各地的朋友見面；以〈理想的女孩〉在社群平台累積破3億次播放的川西奈月，對於首次在台南現場演出同樣充滿期待，她品嘗台南準備的鳳梨果乾、芒果乾與柚子果汁後直說好吃，也表示希望透過音樂為粉絲打氣，鼓勵大家勇敢活出自信，成為理想中的自己。

宮崎薰出席「2026台南好YOUNG」搖滾耶誕演唱會前一日的記者會。（COME ON JKSSP提供）

韓國女團UNIS則對台南的水果與美食充滿好奇，記者會上有吃又有拿，8位女孩都露出開心的表情，也期待粉絲分享更多在地必吃、必玩的私房名單。最後登場的鄭恩地表示，很高興能提前在台南與大家共度耶誕節，也期待在演唱會上帶來精彩演出。除了今晚的卡司外，下週27日還將迎來日本新銳女子樂團Faulieu.，以及跨年夜的鈴木愛理、STAYC、ALL(H)OURS接力登上「台南好YOUNG」耶誕跨年系列舞台。

