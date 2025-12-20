「台南好young」熱力開唱！韓國三棲女神鄭恩地壓軸掀高潮

「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會，20日晚間在永華市政中心西側廣場熱力登場，韓國影歌視三棲女神鄭恩地壓軸演唱。（洪榮志攝）

「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會，20日晚間在永華市政中心西側廣場熱力登場。儘管昨天才剛發生台北捷運隨機殺人案，讓市警局如臨大敵動員大批警力提高維安層級，但現場仍湧入數以萬計的粉絲，替喜歡的台日韓藝人應援，尖叫聲不斷嗨翻天！特別是韓國影歌視三棲女神鄭恩地壓軸登場時，更將現場氛圍推向最高潮。

演唱會由啦啦隊女神籃籃、李多慧共同主持，充滿神祕感的SOLOMOON紫月光揭開序幕；緊接著聲音獨樹一格的歌手JUD陳泳希，以〈想要站在人們說的頂端〉，與大家〈相濡以沫〉，歌聲緊緊捉住現場每個人的耳朵。

「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會，20日晚間在永華市政中心西側廣場熱力登場，韓國超人氣女團UNIS嗨出熱情與活力。（洪榮志攝）

隨後，來自日本的透明系女聲川西奈月演唱代表作〈理想的女孩〉，清新脫俗的演繹，讓聽眾都獲得療癒，新一代的療癒系人氣女聲封號果然不是浪得虛名。身為日本歌神ASKA飛鳥涼的女兒宮崎薰，遺傳父親的天賦嗓音，完美演繹席琳狄翁的神曲〈To Love You More〉更驚豔全場。

選秀節目出團的AcQUA源少年，此次全新設計的曲目〈e步e步〉、〈期待著你的出現〉5人合體使出渾身解數，台下安可聲不斷。韓國超人氣女團UNIS更嗨出熱情與活力，台下洋溢青春，台上視覺饗宴，讓人目不轉睛。

「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會，20日晚間在永華市政中心西側廣場熱力登場，由啦啦隊女神籃籃、李多慧共同主持。（洪榮志攝）

當金鐘最佳組合動力火車演唱傳唱度極高的〈忠孝東路走九遍〉經典神曲時，果然寶刀依舊，魅力無限，台下台上相互呼應。告五人演唱〈披星戴月想著你〉、〈愛人錯過〉，更讓現場觀眾如痴如醉。

壓軸登場的鄭恩地，首先演唱〈希望天空〉，這是她自己作詞作曲，懷念爸爸的歌曲，美妙帶有傷感的曲調，現場觀眾隨之進入意境；接著的〈All For You〉，更讓場景彷彿進入韓國電視劇《請回答1997》的劇情裡，勾起大眾對青春時期的美好記憶！

台南市長黃偉哲認為，市府運用有限資源，加上民間企業的贊助豐富活動資源，使得台南好young耶誕跨年活動，年年得以受到各界喜愛，無論是精彩度或是吸睛度，稱得上是全國數一數二、且CP值最高。

