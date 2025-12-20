「台南好YOUNG」耶誕開唱 宮崎薰圓夢來台、川西奈月首登台南

飛鳥涼的女兒宮崎薰將在「2026台南好YOUNG」耶誕搖滾耶誕演唱會帶來表演。（COME ON JKSSP提供）

日本透明系女聲川西奈月、ASKA飛鳥涼的女兒宮崎薰、韓國超人氣女團UNIS，以及影視歌三棲女神鄭恩地，今晚（20日）將齊聚登上「2026台南好YOUNG」耶誕搖滾耶誕演唱會。4組來自日韓的藝人昨日提前抵達台南，感受南台灣濃厚的節慶氣氛，也分享對今晚舞台的期待。

宮崎薰表示，能在耶誕節前夕來到台南演出，對她而言彷彿圓夢。從東京長大的她走進文化底蘊深厚的古都，感受格外不同，自確定受邀那一刻起就開始期待與台南及各地的朋友相見。以〈理想的女孩〉在社群平台累積破3億次播放的川西奈月，則對首次在台南現場演出充滿期待，品嘗鳳梨果乾、芒果乾與柚子果汁後直呼好吃，也希望透過音樂為粉絲打氣，鼓勵大家勇敢活出自信，成為理想中的自己。

日本透明系女聲川西奈月超愛台南美食。（COME ON JKSSP提供）

韓國女團UNIS對台南的水果與美食充滿好奇，記者會上有吃又有拿，八位成員笑容滿面，也期待粉絲分享更多在地私房名單。最後登場的鄭恩地表示，很開心能提前在台南與大家共度耶誕節，期待在演唱會上帶來精彩演出。除了今晚卡司外，下週27日還將迎來日本新銳女子樂團Faulieu.，跨年夜則由鈴木愛理接力登上「台南好YOUNG」耶誕跨年系列舞台。

UNIS向粉絲徵求台南在地私房名單推薦喔。（COME ON JKSSP提供）

鄭恩地今晚陪台南歌迷提前過聖誕！（COME ON JKSSP提供）

