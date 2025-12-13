記者林昱孜／台南報導

「台南好young」親子活動落幕 黃偉哲與6千人同樂：期待耶誕跨年演唱會。（圖／南市府提供）

「2026台南好young」系列活動最後一場親子活動今（13）日在東區時代公園熱鬧舉行，邀集多組表演團隊輪番上陣，吸引近6000人次參與，現場氣氛熱絡。

活動由豆子劇團帶來親子劇《沙漠巫婆》揭開序幕，並邀請氣球頑童SUMMER、親子馬戲團體「葉爸爸帶著葉霏霏」，以及金氏世界紀錄保持人楊元慶接力演出，精彩演出讓大小朋友看得目不轉睛。

「台南好young」親子活動落幕 黃偉哲與6千人同樂：期待耶誕跨年演唱會。（圖／南市府提供）

台南市長黃偉哲也到場與親子互動，透過有獎徵答炒熱氣氛。他表示，今年特別規劃三場「太空站」系列親子活動，結合劇團、街頭藝人與闖關體驗，讓孩子在節慶中留下美好回憶。

廣告 廣告

黃偉哲同時預告，年底將陸續舉辦耶誕搖滾演唱會、南瀛草地音樂會及跨年演唱會，卡司包含玖壹壹、告五人、動力火車、郭書瑤及韓國啦啦隊女神李多慧等，陣容堅強。市府也提醒，「2025台南購物節」至2026年3月1日止，消費滿50元即可登錄抽獎，有機會把百萬電動車及多項好禮帶回家。

更多三立新聞網報導

95加滿全灌柴油！她車壞了氣討73萬元 加油站員工「3點反駁」結局出爐

陳其邁遭控「養大胃口」60萬網友朝聖！高捷迎戰回覆現況照 全網讚爆

偷拍6女性報案人「AI合成裸女」⋯高雄年輕噁警身份曝光！記1大過調職

知名酒吧前「2度離譜碰瓷」目擊者全看傻急打119 命大台南女身份曝光

