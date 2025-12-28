台南妃憲之爭有變數？他曝新潮流大規模動員

▲台南妃憲之爭有變數？吳子嘉點出「翻盤時間點」新潮流大規模動員。（圖／翻攝自林俊憲、陳亭妃臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選27日晚間政見發表會，陳亭妃和林俊憲正面交鋒。近日流傳一份宣稱兩人差距僅剩3%的「內參民調」，陳亭妃控訴不明民調擾亂公平性，林俊憲回嗆「不要民調數字不合自己的意思，就緊張地跳起來」。《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料，雖然目前陳亭妃仍占優勢，但新潮流已啟動大規模動作。

雙方近日針對外界流傳「兩人差距僅剩3%」的內參民調火藥味十足，陳亭妃表示已正式發函通報民進黨中央黨部與選對會，要求制止假訊息影響初選，民進黨中央黨部也隨即發聲，澄清目前從未執行或發布任何內參民調，呼籲各界切勿以訛傳訛。

吳子嘉也以過去民調落後卻成功翻盤的彰化縣長徵召案為例，提醒初選過程充滿變數。民調落後9%都能翻盤獲得徵召，對手黃秀芳隸屬正國會，要做到翻盤要看多久時間。他指出，民調技術與時間點，都可能影響科學數據，但他觀察到新潮流這星期的「分區責任制」，並預計在民調前連辦四場大型活動，直言「不排除翻盤的可能性」，意圖在短時間內扭轉局勢，已讓原本微幅領先的陳亭妃感到壓力。

