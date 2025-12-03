台南妃憲大戰打得火熱！陳水扁表態挺她：期待台南誕生首位女市長

前總統今表態支持陳亭妃，期待台南誕生第一位女市長。（圖／翻攝陳水扁新勇哥物語臉書）

民進黨台南市長初選上演「妃憲大戰」，立委陳亭妃、林俊憲近日紛紛提出市政政見搶票，前總統陳水扁今天（3日）在臉書發文表態，「謝龍介的天敵」陳亭妃五戰五勝，再戰2026能否完勝？台南市長最新民調第一名的陳亭妃，當選有信心，更不敢掉以輕心，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住總統賴清德本命區進而連任。

陳水扁今天上午在臉書發文寫下， 12月7日《有夢上水》第258集專訪「妃妃姐姐」分享她如何在2008年險勝三連霸立委王昱婷943票，阻斷國民黨第一位女市長人選夢碎，「謝龍介的天敵」陳亭妃五戰五勝，再戰2026能否完勝？

陳水扁表示，台南市長最新民調第一名的陳亭妃，當選有信心，更不敢掉以輕心，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴清德本命區，進而連任總統。

陳水扁提到，市長競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，象徵她對台南的承諾，將帶著這座城市的夢，繼續飛得更高、更遠，同時分享與台南市民的約定書、市政白皮書，含蓋五大觀光軸、科技三軸及交通網絡四橫三縱串聯城鄉，另包含孩子是城市的未來，教育是國家的根基，透過「教育十現美景」，讓孩子贏在起跑點，讓家長不再為托育煩惱，能安心工作；照顧長者，65歲免繳健保費；台南捷運藍線延伸、深綠線銜接南科、紅線連接高雄，又將如何三線齊備？

此外，陳亭妃今天上午也舉行記者會，公開說明她規劃多年的「科技三軸」產業藍圖，後壁的花卉產業園區代表市農業生物科技、南科園區的高科技半導體、沙崙的綠能科技與AI科技。陳說，三軸本身都是亮點，但真正決定城市能不能跳躍成長的，是如何把亮點串成一條具有國家戰略高度的科技動脈。

陳亭妃表示，第一軸是後壁花卉產業園區的農業生技升級，該園區過去由市府管理，但受限於地方量能，她在110年積極爭取由中央農委會（現農業部）接管，並在今年九月成功推動園區升格為農業部「四級單位」，明年即可正式編列獨立預算，再加上公建預算。「這代表台南的農業生技可以完整地從地方工程走向中央級國家建設。」

第二軸是南科園區所代表的高科技產業。這8年來南科已經從一期拓展到二期、三期，甚至南科四期也要落腳在沙崙。「台積電是護國神山，南科則是台灣產業的未來。」

第三軸則是沙崙綠能科學城。綠能產業已從傳統太陽能、風電，進化到儲能、智慧電網、淨零科技等完整鏈結，AI運算中心、南科四期也要落腳沙崙，再加上以AI科技為核心的大南方新矽谷產業旗艦計畫，沙崙已經逐漸成形為前瞻科技聚落，將成為南台灣最具潛力的創新基地。

陳亭妃進一步指出，未來若有機會帶領台南市政，她將以交通改善、結合中央的支持與產業政策完整串聯，打造全國唯一的「跨科技產業發展的城市」，「台南不能只強現在，要一路強。科技三軸，就是把台南下一個重點發展的路鋪好了」。



