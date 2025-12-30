台南姊弟戀爆激烈衝突 男友「潑鹽酸、自傷」釀死傷

社會中心／綜合報導

台南市東區今日上午10時19分發生一起感情糾紛。蔡姓男子（46歲）與比他年長13歲的孫姓女友（59歲）在住處發生激烈爭吵後，蔡男情緒失控，朝孫女潑灑鹽酸，導致她頭、頸、背及四肢遭受灼傷。隨後蔡男持刀自傷，當場失去呼吸心跳。

消防隊獲報後迅速趕赴現場，發現蔡男倒臥血泊中，孫女雖意識清醒但身上多處受傷，醫護立刻將兩人送往成大醫院搶救，蔡男因傷次嚴重宣告不治。孫女意識清醒送醫，目前仍在院治療。



根據了解兩人是姊弟戀，但卻釀成悲劇下場，警方已介入調查，詳細爭吵原因與事發經過尚待釐清。警方呼籲民眾保持冷靜，避免情緒激動釀成憾事。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

