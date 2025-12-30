台南姐弟戀爭吵！男潑女友鹽酸、持刀自傷不治

警消獲報到場後，才發現女子身上的液體是鹽酸，身上有輕微不等的灼傷。（圖／東森新聞）





台南傳出一對情侶爭吵，過程中男子情緒激動，朝女友潑撒酸，後來又拿刀傷害自己，最終釀成1死1傷。

這起意外發生在今（30日）早10點20分左右，有情侶在台南東區的騎樓外吵架，結果口角非常嚴重，男子突然拿液體往女子身上潑灑，隨後獨自跑進房內並反鎖。警消獲報到場後，才發現女子身上的液體是鹽酸，身上有輕微不等的灼傷，包括頸部、背部與頭部都有灼傷的情況，不過幸好意識清醒，立刻將女子送醫救治。

不過警方後來破門而入才發現，男子已經持刀自傷，該把利刃甚至仍插在男子身上，傷勢顯得相當嚴重，當時已經沒有生命跡象了，將他送醫之後還是傷重不治。目前警方要瞭解的是，這名60歲的女子和57歲的男子，到底是因為什麼原因爭吵，還有需要進一步調查。

男子當時已經沒有生命跡象了，將他送醫之後還是傷重不治。（圖／東森新聞）

