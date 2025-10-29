台南婚育宅首案 宜居小東12月招租
台南今年3月迎來首批社宅招租，撕下六都唯一沒有社宅的標籤，且今年底前，加上國都中心興建的「新都安居A」，以及12月市府將公告招租的「宜居小東」，全市完成招租、招租中的社宅量能達1161戶，正式突破千戶。其中「宜居小東」更是市府興辦社宅納入「婚育宅」首案，地點緊鄰台南火車站、成功大學，預料將搶破頭。
2025年之前，台南是六都唯一尚無社宅啟用的城市，自3月迄今已陸續有仁德區「宜居仁愛」、永康區「宜居成功」公告招租、入住，2案共計178戶，由於是台南首批社宅，2案中籤率分別為5.1％、4％，相當搶手。
本月中旬已經完成公告招租作業的則是國都中心於東區興建的「新都安區A」共605戶，也是中央釋出的首波婚育宅之一，婚育宅達121戶，明年1月將舉行抽籤。
而受到各界矚目的東區「宜居小東」，位處台南火車站的黃金地段，地理位置優越。都發局表示，該案從興建到完工詢問熱絡，總計378戶將在12月正式公告招租，預計明年農曆年後抽籤、6月入住。尤其，宜居小東也是市府興辦社宅中，納入「婚育宅」首案，將保障新婚夫妻、育有學齡前小孩的家庭為優先戶，但受限總戶數不多，是否比照中央採取20％比例，還在最後研議階段。
都發局表示，儘管宜居仁愛、宜居成功並未特別規畫婚育宅，但統計簽約戶當中，育有2名以上未成年子女的家戶比例約為8％。隨著今年如火如荼推出3案社宅，都發局說，後續要等到2028年才會有「宜居仁愛」二期完工，預計提供170戶。
市議員郭鴻儀說，台南人口呈現衰退，年年上演「生不如死」，婚育率更是六都墊底，既然中央已訂出社宅的婚育宅比例，希望地方也能跟進。但他也說，考量台南現有社宅量能不大，市府可能擔心婚育宅排擠其他弱勢族群需求，但未來若整體社宅量能提升，務必提供更多婚育宅，鼓勵年輕人敢於結婚、生兒育女。
