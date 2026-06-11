台南婦人失蹤20年宣告死亡 近日突現身投案嚇壞員警

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台南一名因竊盜案遭通緝的婦人失蹤20年，去年遭宣告死亡，未料她日前現身警局投案，警方查訊資料嚇了一跳，經確認其身分後將她解送歸案並通報撤銷其死亡宣告。

警方調查，陳姓婦人（62歲）過去住在台南市東區，2006年8月離家出走後失蹤，家人於2010年向警方報案協尋但始終下落不明，她也因涉犯竊盜案件遲未到案，於2019年遭台南地院發布通緝，由於陳女20年來音訊全無，兒子於去年2月向台南地方法院聲請宣告陳婦死亡。

廣告 廣告

台南地院認定陳女於民國2006年8月初失蹤，至2025年9月底仍音訊全無生死不明，經民事庭進行公示催告程序，申報期間屆滿且失蹤人未陳報生存狀況，法院去年9月25日裁定宣告陳女於2013年8月死亡，未料她近日突然「死而復生」。

陳女於5月18日下午獨自跑到台南市歸仁分局歸仁派出所，向值班員警表明身分詢問自己是不是「失蹤人口」，員警查詢後嚇了一跳發現她涉竊盜案遭通緝外，還於去年9月被法院宣告死亡，陳女向警方供稱20年來都住在屏東，靠打零工或朋友接濟過活，也沒有使用手機也沒跟家人聯絡，期間有拿健保卡去看病，疫情期間有去打疫苗。

員警見陳女拿出的身分證與健保卡都沒錯，精神狀況也正常，因戶政及警用系統未與健保系統聯線，警方無法查到她的健保使用紀錄，經人別訊問後將她解送台南地院歸案。

更多中天新聞網報導

影/新竹氣爆麵包店闆娘亡！老父悲痛：父親節都安排好了

影/新竹氣爆災區慘！12戶民宅受損貼黃單 車遭炸飛成廢鐵

影/新竹氣爆2死！竹科人痛失愛店 麵包店老闆驚人家世曝光