台南婦跨越馬路追垃圾車 意外遭移工騎電動車撞上

台南有婦人跨越馬路追垃圾車，倒完垃圾之後，轉身跑回去時，遭到機車撞擊，倒地受傷，送醫沒有生命危險。這輛機車是一名泰籍移工騎的微型電動機車，疑似有改裝，車速有點快，騎士酒測沒有超標，雙方肇事責任，還有待釐清。





垃圾車停等紅綠燈，這時左側一名穿著紅衣的婦人，拿了兩大袋垃圾，穿越馬路跑過來，把垃圾往車上一丟，一個轉身要跑回去，卻沒注意到綠燈已經亮起，機車直衝而來。婦人被撞到趴在地上，動也不動，機車騎士也摔車，後方車輛見狀趕緊停下來報警。目擊民眾表示，「她剛好拿垃圾去那邊倒，轉身過來，碰一聲就中了，就倒在這裏，車子飛到那裏。」婦人被撞到趴在地上，動也不動，機車騎士也摔車，後方車輛見狀趕緊停下來報警。台南市警察局歸仁分局副分局長張俊雄指出，15日晚上6點多，在台南市仁德區中清路上，民眾倒完垃圾轉身要離開時，不小心與後方騎微型電動二輪車北上之外籍移工發生碰撞。」

救護車抵達，趕緊先替兩人止血包紥，再送到醫院，所幸都沒有生命危險。遭撞的婦人就是路旁餐飲店的員工，而騎士則是一名泰籍移工，騎著微型電動機車，疑似有經過改裝，速度才會這麼快，而他人似乎也有飲酒的情況。台南市警察局歸仁分局副分局長張俊雄表示，該移工酒測值未超標，將釐清肇責後，依法就辦。行人過馬路應注意交通號誌，並沿人行道快速通過，違則可依道路交通管理處罰條例第78條規定 處新台幣500元罰款，婦人穿越馬路追垃圾車，明顯不對，至於泰籍移工「酒精濃度未超標」，仍屬行政違規，若被認定為「不能安全駕駛」，恐怕還是得面臨酒駕處罰，兩人的肇事責任，還有待進一步釐清。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

