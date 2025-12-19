台南嬰屍案！5月大男嬰「未接種疫苗」遭列管失聯 警尋獲陳屍大排

永康警方透過車牌追查到失聯遭通報的男嬰父母。(示意圖) 圖：翻攝自永康分局臉書

[Newtalk新聞] 台南市永康區驚傳嬰兒陳屍命案！一名男嬰因未依規定接種疫苗，引起社會局關注並列為脆弱家庭追蹤，相關單位於昨(18)日晚間找到男嬰父母，男嬰卻已經身亡且陳屍排水溝，遺體將於今日相驗，以釐清確切死因及是否涉及虐待。

一名5個月大的男嬰因未依規定接種疫苗，引起社會局關注並列為脆弱家庭追蹤。10月起兩人突然失聯，社政與警政單位協尋近一個月後，永康警方透過車牌辨識系統，以男嬰父母所騎乘的機車為線索追查行蹤，終於在18日晚間7時許尋獲兩人，卻未見男嬰身影。父母兩人起初對於男嬰去向說詞含糊，後才向警方坦承孩子已經死亡，並配合警方指認棄置地點。

廣告 廣告

警方隨後在新市區某排水溝內，發現男嬰遺體，全身赤裸並被裝入黑色塑膠袋中，現場已完成採證並通報台南地檢署偵辦，遺體將於今日相驗釐清男嬰死亡時間、原因，以及是否涉及不當對待。

據了解，男嬰父母疑似有智能障礙，經濟狀況不佳且居無定所。男嬰因未在規定時間施打疫苗，遭社會局列管並進行訪視，初期關懷狀況尚屬正常，惟10月起在訪視過程中多次無法聯繫，社會局隨即通報警方協助查尋。

台南市社會局表示，接獲通報後已立即指派社工人員了解案情並提供相關協助，目前全案已進入司法調查程序，後續若父母有違反《兒少法》第49條情事，社會局將依同法第102條裁處，另社福中心協助案家處理喪葬及其他家庭需求等福利服務。







查看原文

更多Newtalk新聞報導

屏東周典論助郭台銘連署案 最高法院撤銷發回更審

陳妍希、陳曉9年婚破裂！外傳「一方情緒起伏大釀婚變」再掀熱議