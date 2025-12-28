台南嬰腦出血！送醫驚見新舊傷惹心碎 揭非法保母超收涉虐

台南麻豆發生托嬰虐兒案。示意圖。取自Unsplash



又見虐童案，台南市麻豆區一名未滿1歲的嬰兒平時受託於私人保母，本月5日，嬰兒因癲癇、腦出血症狀送醫，被醫護人員發現疑似受虐傷痕，通報警方與社會局，2名涉案保母被拘提問訊，發現其中一名張姓保母是非法保母，另有6名嬰孩曾受害，檢察官認定涉案情節重大，且有湮滅證據與串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

受害家屬近日在立委郭國文、議員陳秋宏等人的陪同下召開記者會，對外揭發保母疑似虐兒事件，家屬說明，透過監視器畫面，自己才8個月大的孩子在一個月內被虐超過20次，包括高處重摔、巴掌搧飛等等。

家屬控訴，2名保母負責照顧2歲以下的嬰幼兒，懷疑兩人看準孩子還不會表達就不當對待，這次是因為其中一名不到1歲的嬰兒因腦出血送醫，醫護發現孩子身上有新舊傷，疑似被虐待才揭發保母惡行。

據了解，2名保母中，鄭女在社會局登記在案，屬私人保母，最多可同時照顧2名2歲以下幼兒，張女則是護理師，被鄭女找來假裝是合格保母，兩人聯手違法超收8名小孩，其中6名不到2歲。社會局翻出過往保母評鑑，家長對鄭女評價都很好，稽查人員先前未發現張女與非法收托的孩子，此案爆發後才知，原來稽查人員上門時，張女會帶著其他非法收托的孩子到別處躲藏，規避查緝。

此外，檢警在偵辦此案時，查扣保母家中監視器，發現畫面疑似更動缺漏，透過專業單位還原，才知2名保母對多名嬰幼兒有不當對待的狀況，依法移送台南地檢署，並通報社會局，蒐集其他幼兒受虐情狀，有6名家屬提出告訴。

檢方於12月8日認定2名保母涉案情節重大，且有湮滅證據與串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

台南市社會局回應，依《兒少法》規定，若鄭女判決兒虐屬實，將開罰6萬元至60萬元，另依保母超收與虐待行為，將給予撤照處分。非法保母張女除兒虐行為恐被開罰6萬元至60萬元，另外未登記無照執業，罰6000元至3萬元。

麻豆警分局長洪國哲則說，這起兒少案件正在偵辦中，涉案情節及動機仍在深入調查，強調保護兒少安全為警察責無旁貸之職責，對兒虐事件依法究辦，嚴懲不貸。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

