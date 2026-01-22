台南孔廟門票1/30起調漲 全票70元、改至「全臺首學」入口處收費

台南市 / 林彥廷 綜合報導

台南市孔廟文化基金會宣布，1月30日起園區票價全面上調，全票從新台幣40元調漲至70元，而收費位置也改自「全臺首學」東大成坊入口處起，即為收費範圍。

台南市孔廟文化基金會指出，過去，孔廟園區可自由入場，僅於進入「大成門」時才需購票。未來將改為「全臺首學」東大成坊入口處起，即為收費範圍。

台南市孔廟文化基金會提到，台南孔廟部分參考赤崁樓等台南四大古蹟收費標準，調整如下，全票：40 元 → 70 元；半票：30 元 → 35 元。

而以下身分維持「免費入場」：台南市民、6 歲以下兒童、70 歲以上長者、志工（憑志願服務榮譽證）、身心障礙者及陪同者一名、台南市各校學生。

台南市孔廟文化基金會說明，台南孔廟的營運與其他縣市孔廟有所不同，「沒有政府固定預算支助」，屬於自付盈虧的基金會組織，長期以來自籌經費維持運行與文化推動，努力守護這座全台首學的日常與榮光。

台南市孔廟文化基金會表示，然而，基金會想做的其實更多：更細緻地照護古建築、樹木與園區環境；持續更新展場設備，讓歷史更好被理解；舉辦更多文化活動，讓儒學走進生活；開發孔廟限定文創，讓文化能被帶走；成為認識台南的入口，展開文化內容的豐富充實等。

台南市孔廟文化基金會指出，基金會希望，孔廟不只是被參觀的古蹟，而是一座持續傳承智慧，並且能與當代對話的文化入口。若沒有足夠的經費，這些願望將難以實現。誠摯邀請民眾，用一張門票，支持台南孔廟走得更遠。更感謝每位關心愛護台南孔廟文化同伴的理解與支持。

