台南孕婦交通補助六都殿後 議員周麗津催生「好孕專車」





台南少子化問題嚴峻，但孕婦交通補助卻仍限於「安胎」個案，政策普及率極低。市議員周麗津17日質詢指出，其他六都已普遍提供5,000～9,000元乘車補助，唯獨台南仍停滯不前，她呼籲市府儘速推動「好孕專車」，讓孕婦從產檢到回診都能安心出門。

周麗津指出，台北、桃園等皆有乘車補助及合作計程車制度，但台南現行政策卻「出事後才補助」，理念明顯落後。她提出三大訴求：

1.乘車補助比照台北8,000元水準。

2.擴大適用對象至所有孕婦。

3.與計程車合作建立「好孕專車」標章與友善培訓。

周麗津強調，「友善生育不是口號，是每一天的照顧。」政策不必等新市長，黃偉哲市長任內就能讓台南成為真正友善孕婦的城市。

70歲強制換照倒數，台南敬老卡卻未支援計程車，周麗津批市府叫長輩不開車卻出不了門。她說，明年起70歲以上長輩須換照並通過健康檢測，此政策雖能提升交通安全，但台南替代交通方案嚴重不足，「不能只叫長輩交出鑰匙，卻沒有交通工具讓他們出門。」

周麗津說，台南敬老卡目前僅限大眾運輸，偏鄉與巷弄長輩仍面臨交通斷點，與其他五都差距擴大。台北、新北：600點，支援門診掛號與運動•桃園：每月800點，支援交通與藝文活動•台中：最高1,000點•高雄：可搭愛心計程車。她呼籲市府將計程車納入敬老卡補助，並加速配套，「讓長輩安全放下駕照，才能真正預防高齡交通事故。」

