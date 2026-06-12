台南學子展創意 4格漫畫關注海洋議題

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南市校園推動海洋教育，凝聚守護海洋行動力(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市「漫畫．慢話～為海洋發聲」4格漫畫徵選活動，鼓勵學生以4格漫畫為媒介，從日常觀察出發，將對海洋的理解與關懷轉化為圖像故事。這次優選作品題材涵蓋食魚文化、海洋垃圾及環境保護等面向，展現學生以圖像創作回應海洋議題的多元視角。

國中組優選作品為麻豆國中學生楊承翰〈吃魚好處多〉，以校園午餐情境切入，從學生選擇魚便當的故事出發，帶出魚類營養價值及台灣四面環海的生活背景。作品將食魚文化轉化為貼近日常的漫畫敘事，呈現海洋教育可從環境保護延伸至飲食文化、健康觀念與生活素養。

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國小高年級組優選作品為隆田國小學生郭采緹〈還給海洋一片清淨〉，從海邊遊玩的經驗出發，描繪人們親近海洋、享受海景時，也應看見垃圾漂浮及海洋生物受影響的情景。作品以「還給」作為核心意象，提醒大眾減少海洋垃圾，讓生物重新安心悠游，也讓大海恢復原本潔淨、美麗的樣貌。

國小中年級組優選作品為培文國小學生管洺碩〈守護海洋，大家一起來〉，呈現海洋保護需要眾人參與的行動精神。作品從海邊垃圾與海洋汙染出發，進一步描繪孩子號召大家淨灘、共同守護藍色海洋的過程，強調環境保護不是單一個人的責任，而是可以從日常生活做起、由更多人一起實踐的公共行動。

教育局表示，今年共吸引248件作品參賽，包含國中組71件、國小高年級組118件及國小中年級組59件，台南學子以創意回應海洋議題的行動力，也讓守護海洋的理念在校園中持續擴散。

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