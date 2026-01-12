台南學甲蜀葵花海3月見 2.6公頃花田營造層次感

學甲蜀葵種植2個半月來的生長情形良好，可看出蜀葵迷宮的格局。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲蜀葵花節今年將邁入第13年舉辦，去年10月底在光華里的田區種植蜀葵，因少雨炎熱，2個半月來的生長情形良好，最近更搭配栽種雞冠花、鼠尾草、青葙、紅藜、萬壽菊、油菜花等多樣花卉，期盼蜀葵花節在開春舉辦時，能帶給遊客豐富花海景觀的美感饗宴。

學甲光華里里長邱益在是栽種蜀葵花專家，育種、培育、栽種都很內行，他帶領學甲公所員工、雇工及易服勞役人員將一株株蜀葵苗種入田區，後續還要澆水、除草和施肥，細心照顧。

廣告 廣告

學甲蜀葵花節是學甲最盛大的產業文化活動，每年吸引觀光客逾十萬人，學甲區長張明寶也是三不五時要去查勘蜀葵生長情形，去年蜀葵花田就是碰上氣候嚴寒加上春雨，公所一度派人抽水救花，學甲蜀葵花節也因此延後到3月15日開幕，張明寶今天(12日)說，蜀葵並不嬌貴，但種植、生長期需要天時、地利、人和配合，投注大量人力與用心管理，才能開出繽紛亮麗的蜀葵花海。

張明寶指出，包括蜀葵、雞冠花、鼠尾草、青葙、紅藜、萬壽菊、油菜花等多樣花卉，花田種植面積達2.6公頃，期盼帶給遊客豐富的花海層次感，學甲蜀葵花節不僅推動在地觀光，也是行銷學甲特色農漁產品的大好時機，每年3月並串聯學甲慈濟宮上白礁遶境祭典舉辦，成為學甲區年度指標性盛事，歡迎全國遊客在3月造訪學甲，欣賞美麗花海，感受愜意的田園風光與最純樸的農村魅力。

學甲光華社區新栽種的青葙，陪襯蜀葵花。(記者楊金城攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

高鐵延伸屏東 增設一座地下車站與一座高架車站

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

LTN投票箱》環境部推「衛生紙丟馬桶」政策 你會這麼做嗎？

以「青提」稱綠葡萄被嗆「中國用語」滾出台灣 四蒔甜點發聲了

