台南安南砂石車路口翻覆 連撞三車、機車被壓仍驚險生還

砂石車疑煞車不及，連撞大貨車、轎車與機車後，在台南安南區安明路、科技公園大道路口翻覆。警方提供

台南市安南區今早發生1起連環車禍，有輛北上砂石車行經路口時，疑煞車不及，先撞上前方等紅燈的3車，隨後整車翻覆、砂石灑落路旁。被壓住的機車騎士雖九死一生，僅受擦挫傷送醫，其餘駕駛均無大礙；目前警方已確認駕駛均未酒駕，詳細肇因待調查。

今天（23日）上午9時許，45歲許姓男子駕駛砂石車台南市安南區安明路北上，進入安明路與科技公園大道交叉口時，疑反應不及，先後追撞停等紅燈的大貨車、轎車與機車；強大衝擊力道使砂石車整輛側翻，車斗內砂石瞬間傾瀉，覆蓋路面。

其中，41歲吳姓騎士所騎機車被翻覆的砂石車壓住，他本人則在千鈞一髮間閃過重壓，倒地後四肢擦挫傷，由救護人員送往永康奇美醫院治療，所幸沒有生命危險。遭追撞的貨車及轎車駕駛均未受傷。

警方現場實施酒測，4名駕駛皆為0。警方提醒，砂石車等大型車輛車身重、制動距離長，駕駛務必保持安全距離並注意前方路況，避免類似事故再發生。



