台南安南砂石車路口翻覆 連撞三車、機車被壓仍驚險生還
台南市安南區今早發生1起連環車禍，有輛北上砂石車行經路口時，疑煞車不及，先撞上前方等紅燈的3車，隨後整車翻覆、砂石灑落路旁。被壓住的機車騎士雖九死一生，僅受擦挫傷送醫，其餘駕駛均無大礙；目前警方已確認駕駛均未酒駕，詳細肇因待調查。
今天（23日）上午9時許，45歲許姓男子駕駛砂石車台南市安南區安明路北上，進入安明路與科技公園大道交叉口時，疑反應不及，先後追撞停等紅燈的大貨車、轎車與機車；強大衝擊力道使砂石車整輛側翻，車斗內砂石瞬間傾瀉，覆蓋路面。
其中，41歲吳姓騎士所騎機車被翻覆的砂石車壓住，他本人則在千鈞一髮間閃過重壓，倒地後四肢擦挫傷，由救護人員送往永康奇美醫院治療，所幸沒有生命危險。遭追撞的貨車及轎車駕駛均未受傷。
警方現場實施酒測，4名駕駛皆為0。警方提醒，砂石車等大型車輛車身重、制動距離長，駕駛務必保持安全距離並注意前方路況，避免類似事故再發生。
更多鏡報報導
被逼半蹲端水、脫衣灌酒 算命師遭虐3天 法院：3人賠160萬
彰化伸港海域2釣客失足墜海 空勤直升機3公里外吊掛救援仍宣告不治
恆春旅遊醫院2救護車深夜遭砸毀 2嫌闖入猛砸前擋玻璃 警已鎖定對象
其他人也在看
4年新車突起火燃燒成廢鐵！駕駛下交流道「抖動冒煙」秒逃命
台北許姓男子與友人開車前往雲林出遊，沒想到行經國道一號虎尾交流道時，車輛竟在紅綠燈處突然起火！原本計畫去國軍罐頭工廠的2人，在發現引擎冒白煙時立即下車逃生，所幸及時避開火勢，才沒造成人員傷亡。消防隊到場僅花5分鐘就撲滅火勢，但這輛僅4年車齡的汽車已成廢鐵。車主強調平時有正常保養，起火原因仍有待釐清。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
三菱當家得利卡改款接單破 3 千張！候車期 5 個月 下一代台灣將導入
今年東京移動展上，Mitsubishi 推出二度小改款的 Delica D:5，換上新式樣外型與 8 吋數位儀表，動力維持不變但加入招牌的 S-AWC 超能全時四輪控制系統，雖然只是小改款但一經問世便大受歡迎，日媒指出上市不到 1 個月已有約 3,000 張訂單，候車期可能長達 5 個月。自由時報汽車頻道 ・ 7 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前
日系入門輕貨卡升級舒適露營車！實用家電全帶著走 輕鬆享樂車宿生活
過往以銷售及維修 Daihatsu 車款為主的三島大發（Mishima Daihatsu）看準戶外風潮盛行的蓬勃商機，近年來也開始提供露營車改裝服務，其中又以品牌首發之作 Quokka 露營車最受歡迎，將 Hijet Truck 車室改造成為溫馨小木屋，日本當地售價為 264～295.5 萬日圓，約台幣 53～59 萬元，提供戶外玩家一個能輕鬆享受車宿生活的入門選擇。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
廟會車輛擋道應變方法多 民眾人肉千斤頂.堆高機抬車
其實廟會出現車輛擋道，經常發生。比如三年一次、吸引許多人朝聖的屏東東港迎王平安祭，去年就曾被人目擊，汽車擋到千歲王爺的路，廣播很多次還是找不到車主，眾人只能當「人肉千斤頂」合力抬車，就連警察也來指揮，...華視 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
BMW宣告首款氫燃料電池車iX5 Hydrogen即將量產
BMW可以算是最早讓氫燃料電池車量產運行的豪華品牌之一，本周BMW官方宣告，BMW的全新世代X5將提供5種以上的動力選項，包括汽油、柴油、插電式油電複合動力三款油車，以及純電動 的iX5 和 iX5 Hydrogen氫燃料電池車型等兩款新能源動力車型，繼X5的主力油車車型將於2026年發表上市後，iX5 Hydrogen將於 2028 年上市。汽車日報 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
小車空間極大化的最佳詮釋｜Hyundai Inster EV450 探索入門級距能奏效？
目前，Hyundai 旗下在經營電動車的策略方向，是以 Ioniq 作為子品牌向上發展，舉凡 Ioniq 5、Ioniq 6 等，都是奠基在此之上，以 E-GMP 純電專屬模組化平台所建構的新世代車款，且無論是車輛本身、乃至於科技力都受到不小青睞，整體實力甚至早就超越一眾歐洲列強。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 7 小時前
【怎能不愛車】Elantra N限量TCR版 直上賽車武裝
身為「親民性能車」代表作之一的現代汽車(Hyundai)Elantra N，近期在韓國推出TCR Edition特別版。雖然外觀看起來更接近賽車，但最讓車迷心碎的，就是引擎完全沒升級，依舊維持原本的配置。不過帥氣程度直接拉滿，讓人一看還是心癢難耐。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
北捷爆衝突！婦控被陌生男踩腳 一言不合亮利器
昨(22)日晚間11點多，北捷西門站車廂內傳出亮利器恐嚇事件！原來是一名婦人不滿被陌生男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛，婦人從包包中拿出利器，說是要自保，不過下一秒就往男子逼近，嚇壞車上乘客出聲勸阻，警方...華視 ・ 7 小時前
才剛下交流道等紅燈...轎車"引擎抖動起火" 駕駛急逃生
中部中心／蔡松霖 雲林報導國道一號雲林交流道下，發生火燒車意外！22日下午，一位駕駛，和朋友從台北南下到雲林觀光，剛下交流道停等紅燈，就感覺到引擎抖動嚴重，駕駛立即臨停路邊熄火，沒想到，車子卻突然起火燃燒，所幸車上兩人，都沒有受傷。白色轎車，被火舌吞噬，濃濃黑煙，不斷向上竄升，才剛下交流道等紅燈 ＂引擎抖動起火＂駕駛緊急逃生（圖／翻攝畫面）消防隊員，緊急佈水線灌救，所幸火勢在短時間內，就被撲滅，不過整台車，已經被燒得面目全非，只剩骨架，火舌吞噬轎車＂燒到只剩骨架＂ 消防隊急佈水線灌救（圖／翻攝畫面）事發就在，22日下午，國道一號虎尾交流道下，駕駛表示，當時剛下交流道，在停等紅燈時，就覺得車況異常，引擎不斷傳出奇怪聲音，還抖動嚴重，沒想到剛臨停路邊下車查看，車子就突然起火燃燒。車主表示，這台車，車齡大約4年，平常都有按時保養，一路從台北南下到雲林，也都沒有溫度飆高現象，怎麼會突然起火燃燒，詳細原因，還需由火調人員釐清。原文出處：剛下交流道．．．引擎嚴重抖動 車子起火燃燒 2人急逃生 更多民視新聞報導中型遊覽車突起火 11名旅客已下車逛老街幸無人傷2蒙古女涉新北九份扒竊 湊熱鬧看火燒車遭警逮捕新北驚傳火燒車！31歲男駕駛燒燙傷送醫 疑車內縱火輕生民視影音 ・ 5 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 21 小時前
南陽哪來的勇氣？國內最小巧純電休旅 Hyundai Inster 除了可愛還有啥優勢？
南陽實業日前終於實現了承諾，將 Hyundai 目前旗下最小巧的純電都會小型休旅產品 Inster 導入國內發表上市，進一步試圖下探電動車價格與級距設定。而以目前普羅大眾對於電動車的既定印象，這輛入門作品能否在里程、科技力、甚至是空間上達到水準？除了可愛之外，又有什麼優勢呢？2GameSome ・ 1 天前
自撞護欄摔落邊坡！疑疲勞駕駛釀悲劇 女大生送醫仍不治
即時中心／温芸萱報導台中市民生路今（23）日上午發生一起悲劇車禍，鄭姓女騎士獨自騎乘南下，疑似疲勞駕駛自撞護欄摔落邊坡。雖經送醫搶救，鄭女仍於下午2點30分宣告不治。警方表示，事故詳細原因由交通警察大隊調查，並提醒民眾長途駕駛要充分休息，行中適時停靠，以確保自身與他人安全。今日上午10時27分，台中市民生路（北坑產業道路）發生嚴重交通事故，一名鄭姓女騎士，疑似因疲勞駕駛，自撞護欄後摔落邊坡。鄭女清晨自北部出發，長途南下前往霧峰市區，事故發生時單人騎乘。事故發生後，警方與救護人員立即趕抵現場，鄭女隨即送往亞大醫院搶救，但不幸仍於下午14時30分宣告不治。警方表示，事故詳細原因仍由交通警察大隊進一步分析研判。據了解，鄭女在台北讀大學，清晨獨自一人南下。因此，警方研判疑似疲勞駕駛，同時也提醒，疲勞駕駛是造成交通事故的重要因素，民眾行前應充分休息，行中亦應適時休息，避免精神不佳時勉強駕駛，以確保自身及其他用路人的安全。此外，警方也呼籲長途騎乘機車的民眾，務必注意身心狀況，行駛過程務必遵守交通規則，避免類似悲劇再度發生。一名鄭姓女騎士，疑似因疲勞駕駛，自撞護欄後摔落邊坡，送醫後仍宣告不治。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／自撞護欄摔落邊坡！疑疲勞駕駛釀悲劇 女大生送醫仍不治 更多民視新聞報導行人地獄！台中74歲翁「綠燈過斑馬線」 遭轉彎小貨車撞飛送醫不治最新／台中工安意外！移工11樓鷹架摔落 意識不清送醫搶救韓團演唱會秒變「18禁現場」 情侶調情嗨喊「謝謝幫搶票今晚可TWICE」民視影音 ・ 2 小時前
緬甸軍政府再出手！「KK園區」多棟建築被爆破 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導緬甸軍政府近日再度大動作出手，對位於泰緬邊境的妙瓦底（Myawaddy）的KK詐騙園區（KKPark）發動大規模掃蕩行動，多棟建築被...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 1 天前