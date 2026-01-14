台南安南金屬工廠驚傳大火全面燃燒！ 鐵皮廠房塌陷空拍畫面曝光

台南安南鐵厝工廠烈焰沖天空拍驚悚曝光，消防20車急灌救全面燃燒。（圖 ／翻攝畫面）

台南市安南區安和路二段318巷125弄一處工廠，於14日下午2時35分左右驚傳火警，現場為1棟1層樓的鐵皮建物，火災發生後，工廠一樓迅速冒出大量濃煙與火舌，火勢猛烈，短時間內即有全面燃燒之勢，現場狀況相當驚險，相關空拍畫面也隨後曝光，引發外界關注。

台南市消防局指出，接獲報案後，立即派遣安和等多個消防分隊前往支援，總計出動20多輛消防車及大量消防人力投入搶救，安和分隊車組於下午2時40分率先抵達現場，回報火勢猛烈且濃煙密布，隨即請求增派人車支援。消防人員在2時42分再次確認，現場並無人員受困，隨後立刻展開全面灌救行動。

經初步了解，起火建物為1間金屬拋光工廠，內部疑存放大量易燃物品，助長火勢快速延燒，至下午3時1分左右，消防人員仍持續佈署多條水線射水滅火，全力防止火勢擴大，由於火勢過於猛烈，整棟鐵皮工廠出現結構不穩情形，最終發生塌陷，現場危險性大幅提升。

基於安全考量，消防人員隨即撤離至工廠外圍，以防自身安全受威脅，並改採外圍包圍戰術射水控制火勢，成功將火勢侷限於原建物範圍內，避免延燒至鄰近廠房與民宅，消防局表示，目前仍持續進行殘火處理與降溫作業，詳細起火原因及財物損失，仍有待進一步調查釐清。

