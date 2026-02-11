台南安定爸媽看過來！「億級」公托綜合中心動土
隨著南科周邊發展快速，台南市安定區居住人口結構趨於年輕，公共托育需求迫在眉睫。市長黃偉哲11日主持「港口港南聯合活動暨公共托育資源綜合中心」新建工程動土典禮，這座斥資逾1億元的複合式公共服務據點，將落實「托育、休閒、集會」三合一功能，預計工期540天，完工後將成為安定區照顧不同世代市民的重要基地。
今日的動土典禮現場，中央及地方民意代表、多位地方仕紳與里民齊聚，共同見證安定區邁向宜居城市的新里程。黃偉哲致詞時感性表示，這項建設總經費達1億97萬6000元，感謝中央挹注5369萬餘元補助金，市府則自籌約4700萬元，透過市府社會局編列預算，展現出「中央地方一條心」的決心，要把資源精準投放給最需要的基層市民。
黃偉哲強調，這不是一棟單純的硬體建物，而是市民未來的「生活堡壘」。他特別叮囑建築師與營造團隊，務必在確保工程品質與安全的前提下，秉持「順順做、好好做」的原則，嚴格管控工期，避免不必要的設計變更或經費追加。他直言，納稅人的錢要花在刀口上，如期如質完成，就是對市民最好的回饋。
安定區公所表示，該建築為三層樓結構，總樓地板面積約430坪，設計概念兼具現代化與實用性。未來完工後，各層樓的功能，分別有：一樓親子悠遊館，專為0至7歲幼兒設計，提供家長與孩子共學共遊的友善空間，增進親子互動。二樓公設民營托嬰中心，預計可收托48名未滿2歲的嬰幼兒。至於三樓的港口港南聯合活動中心，可提供里民集會、社區交流及辦理各項藝文活動，強化在地社區的凝聚力。
黃偉哲指出，台南市近年來致力於打造「宜居城市」，尤其在南科磁吸效應下，周邊區域如安定、善化等地的家庭結構正在改變，雙薪家庭與年輕爸媽比例提高，對於近便性的托育設施需求極大。未來市府還將持續盤點閒置空間或新建複合式建築，強化社區式托育網絡，讓公共服務量能深入基層。
台南市長黃偉哲（右2）11日出席安定區港口港南聯合活動暨公共托育資源綜合中心動土典禮，執鏟動土並期許工程如期如質完成。
（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市政府爭取中央補助，投入逾新台幣1億元經費在安定區規劃港口港南聯合活動暨公共托育資源綜合中心，新建工程今天動土，完工後可提升公托量能，並將設置親子悠遊館。
