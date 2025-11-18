台南安平凶宅「4個月飆漲30萬」 網：已進行環境淨化

台南安平區一棟大樓內的「凶宅」近日在網路上引發熱議，該物件明明是凶宅，但卻在短短4個月內房價從598萬上漲至628萬，漲幅達5%。

一名網友在臉書社團「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進」發文表示，「這不是一間普通的房子，這是一段曾經有人深情告別世界的地方。有位女孩選擇用最安靜的方式說再見，留下了一間沉穩、通風、極度誠實的空間。 」

從原PO透露的資訊顯示，該間位於育平路大樓10樓的房屋，總坪數為28.41坪，其中公設佔15.63坪。該物件在今年7月時598萬元，但到了11月已經調漲至628萬元，短短4個月漲了30萬元。

原PO在貼文中描述的文字相當有詩意，表示「我們團隊已進行環境淨化，連空氣都比您前任還乾淨。價格超有誠意，七月的我，還在療傷；十一月的我，已經學會愛自己。」原PO更稱：「30萬的差距，是我從『凶宅』變成『勇宅』的勇氣。」

該篇貼文曝光後，立即引發大批網友熱議「文筆不錯」、「文案AI寫的齁」、「凶宅就凶宅，搞得很像溫馨小屋」、「這文案寫得好深情，讓我差點忘記凶宅這件事」。

