台南安平大樓凶宅「4個月漲30萬」原因曝光 網驚：死了人還可以漲價

生活中心／林昱孜報導

台南安平區育平路一棟大樓10樓「故事屋」尋找有緣屋主，價格和文案引起網友熱議。 （示意圖／翻攝自Pixabay）

台南安平區育平路一棟大樓10樓「故事屋」尋找有緣屋主，不過短短4個月，房價漲了5%，從598萬變成628萬。廣告貼文曝光後引起熱議，不少網友留言，「很敢要，很敢寫」、「死了人還可以再漲價30萬」。

臉書社團《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進》近日出現一篇貼文，文案寫著，「這不是一間普通的房子，這是一段曾經有人深情告別世界的地方」。

該物件位於育平路大樓10樓，坪數28.41坪（公設15.63坪），7月時價格598萬，現在11月628萬。「我們團隊已進行環境淨化，連空氣都比您前任還乾淨。價格超有誠意，七月的我，還在療傷；十一月的我，已經學會愛自己」、「30萬的差距，是我從『凶宅』變成『勇宅』的勇氣」。

此文一出，立刻引起網友熱議，「ＸＸＸ，死了人還可以再漲價30萬」、「到底誰會花630萬買一間只有11坪超過10年還有室友的房子，而且都賣不出去了還漲價」、「好有溫度的故事給個讚」、「明明就是一間凶宅為了賺錢把良心放棄」、「文筆不錯」、「很棒的房子」。



