台南安平無菜單餐廳推薦 板前壽司料理體驗 日式職人靜謐日常

台南無菜單料理《睦月堂日本料理》以木質調與石紋牆打造沉靜氛圍，是安平隱藏版高級日料餐廳的代表之一（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台南安平板前料理：靜巷裡的職人饗宴 日本空運食材

隱身於台南安平靜巷中的睦月堂日本料理，以預約制無菜單與板前互動為核心特色。主廚期望在極簡而靜謐的空間裡，讓每位客人以五感體驗料理最純粹的美味與情感。「睦月」象徵團圓與溫暖，也呼應品牌透過料理傳遞心意的初衷。



主廚自十餘歲起投身日本料理世界，從學徒一路磨鍊至香港知名日料名店的料理長，期間接待過大量香港藝人與名流，深受星級客層青睞。歷經海外高級日料餐廳的淬鍊，他以深厚職人技藝與敏銳味覺，將日本料理的精髓，以最純粹又細膩的風味呈現在睦月堂的每道菜餚中。

京都府產「儀兵衛壽司米」為日本多家壽司米奇林餐廳御用米，《睦月堂》堅持使用此米搭配自製赤酢，展現日式板前料理的極致細節，圖右為鮪魚大腹壽司（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台南無菜單料理菜單 職人精神展現在每道細節中

卓越的料理技巧，與精心嚴選的食材相得益彰。店內堅持採用日本空運旬食材，京都壽司米、北海道海膽、南非活鮑魚，以精準火候與時間掌控，演繹食材的真實風味。



其中最受饕客讚譽的「南非活鮑魚」，以生鮮鮑魚小火慢煮，透過細膩溫控使肉質柔軟彈牙；主廚更以鮑魚肝製作醬飯，層層堆疊海味濃韻，展現對時間與溫度的極致講究。



另一道經典「魚湯」，則以大量小鯛魚細火熬煮，魚肉化入湯中、自然乳白，僅以少許鹽調味，呈現海洋最純粹的鮮味，這正是高級日式料理的精神所在。

《睦月堂》選用南非活鮑魚(圖上)與日本北海道海膽(圖下)，鮑魚經長時間慢煮與低溫熟成，保留原始鮮甜與滑順口感，是日料饕客最期待的高級食材之一（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台南板前壽司推薦：從互動出發的無菜單用餐體驗



店內僅設八席板前座位，空間雖小卻充滿溫度。睦月堂不僅是台南板前壽司推薦名單上的常客，更是許多情侶、家庭與商務宴客的首選。主廚常依不同場合設計驚喜料理，餐後甜點如「星空和菓子」、「西瓜果凍」，為整場饗宴劃下甜美而雅緻的句點。

《睦月堂日本料理》提供不定期更換的特色前菜與創意小食，從時令貝類、和風果凍到手作甜點，每一道都以日本旬味為靈感，呈現職人細膩的料理巧思（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

在安平品味靜謐日料時光 回歸料理初衷的溫度

在這裡，沒有拘謹的距離，只有主廚與客人之間真誠的交流與對話。睦月堂以細膩職人手藝與溫潤人情味，成就台南最令人期待的無菜單日料體驗。

《睦月堂日本料理》

地址：台南市安平區育平七街80巷42號

連絡電話：0910-592-322、0910-592-328

官方FB：https://rink.cc/cec6l

官方IG：https://rink.cc/hhzre

線上訂位：https://rink.cc/y4ttx

（最新資訊請以商家公告為準）