台南安平假日熱鬧滾滾！安平福城堂舉辦繞境，上百位禮生參與，成為最亮眼的焦點，還有樂儀隊、宋江陣頭助陣，熱鬧滾滾。而在百年首富古厝盧經堂，則有小朋友的抓周活動，不但活化古蹟建築，也成為既傳統又歡樂的假日親子活動。





台南安平福城堂繞境 上百禮生齊聚.宋江陣熱鬧助陣

百位禮生性感上陣，神明遶境隊伍中，最美嬌點！（圖／民視新聞）





多達上百位的禮生，整齊的穿上粉色禮服，典雅亮麗之外，還帶著性感熱情，雖然披著白色的毛披肩，不過清晨寒冷的天氣，還是讓人不免為這群不畏天寒，性感上工的美麗禮生，豎起敬佩的大拇指。

廟門口還有宋江陣頭表演，演繹傳統習俗。旁邊一整團的儀樂隊，還有小朋友、吉祥人偶參加，更是炒熱遶境的隊伍氣氛。

不只大街上熱鬧滾滾，安平在地百年首富的古厝盧經堂，也有溫馨歡樂的抓周活動，在進行。





台南安平福城堂繞境 上百禮生齊聚.宋江陣熱鬧助陣

盧經堂百年古厝辦抓周，延續傳統又具親子同樂功能！（圖／民視新聞）





在古色古香的古厝裡拍照，家族氣氛更是甜蜜，也特別有傳承氣氛。

安平原本就是，台南最早發展的區域之一，古蹟、老街林立，在歷史建物的基礎上，開發新的文創內涵，讓老街區也有新活力。





