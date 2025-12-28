台南安平觀夕平台 房車開進沙灘動彈不得

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

有民眾把名貴房車開進台南安平有名的景點"觀夕平台"，結果四輪卡在鬆軟的沙灘，無法脫身，只好求救拖吊業者。整個過程耗費了六、七個小時，好不容易才把車拖上了吊車。民眾都說，就連開越野車，都不敢貿然闖沙灘，房車主人這項舉動，實在令人不解。





拖吊業者救援困在沙灘上的名貴房車，耗時七個多鐘頭，才順利拖走！（圖／翻攝網路）









拖吊業者救援困在沙灘上的名貴房車，從白天到夜晚，耗時數個鐘頭，才順利讓房車脫困。

這輛白色的名貴房車，車重兩公噸以上，就算馬力也非同小可，不過顯然低估了，沙灘上卡住車輛的能耐。

拖吊過程中發現車子的避震器、傳動軸等系統，都出了問題，也增加拖吊的困難，不過民眾也認為，怎麼會把高級房車開進沙灘，這作法實在令人不解。





呼籲民眾切勿擅自開車闖沙灘，車子卡住很難預防！（圖／民視新聞）





一場拖吊救援，從下午四、五點，忙到深夜十一點多才完工。車損、拖吊的費用加起來，恐怕不是一筆小數目，而且這樣的舉動，還可能破壞現場的公共設施和生態環境，公部門也呼籲民眾，切勿擅自開車闖沙灘，什麼時候會被沙灘留下來大傷腦筋，真的很難預防。





