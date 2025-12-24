台南安平金城里「台灣古早味PK異國美食」 讓社區長輩品嚐異國料理





台南安平區金城里沙灘社區活動中心24日辦理「台灣古早味PK異國美食」，讓社區長輩也能品嚐越南、印尼等異國料理。金城里長歐明仁於去年底號召沙灘社區理事長黃重偉、忠誠社區理事長阮惠雯與前沙灘社區理事長何文振今年3月起，每周三上午9至12時開辦了「耆儒園地」與「耆儒食堂」，至今已辦理40餘場，目前有65歲至90餘歲有45位，志工團體有10位，經費來源全由市議員林依婷與里長本人籌募。

歐明仁里長鑑於社區長輩很少品嘗到異國風味美食，於歲末年終的最後一周，特邀卓峰秀女士帶領「疼惜厝邊新住民姐妹會」當場製作越式佳餚與里內的印尼友人提供印尼風味餐，讓社區耆儒者品嘗不一樣美食，並且也邀請和愛社區長壽會會長陽桂蘭贊助數道「眷村年菜」共襄盛舉，加上食堂多位媽媽志工會烹製古早味的美食，有草仔粿、碗粽等，可說是多元文化美食結合在一起。

歐明仁表示，這次活動也邀請市府公部門社會局、區公所等輔導單位主管與市立醫院、按摩協會、安平派出所、防癌協會等協助單位及建平、和愛等友誼社區，蒞臨一起共襄盛舉。

