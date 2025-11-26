台南安平雅樂軒打造潮味宴席

台南安平雅樂軒酒店今年以「潮味宴席 × 在地旬味」為主題，推出全新年度尾牙與春酒饗宴，以品牌標誌性的音樂精神為靈感，將企業聚餐轉化為一場富含節奏與故事性的聚會。希望讓每一場團聚都不只是「吃一頓飯」，而是像參加年度派對般，讓同事們在輕鬆互動中建立默契，為新的一年敲下具有儀式感的開場。

雅樂軒餐飲主廚張清峯率領團隊，以南台灣當季食材為核心，將地方風土與宴席巧思結合，火燒蝦乾便是料理中最具代表性的亮點。張清峯表示，火燒蝦捕自台南沿海，產季有限，日曬製成蝦乾香氣濃郁，搭配當令時蔬不僅呈現南部海味特色，也讓每道菜都成為宴席記憶點。

廣告 廣告

圖說：「慢熬上湯蝦乾襯時蔬」選用野生火燒蝦乾入菜，風味甜鮮濃郁。(圖片來源/雅樂軒提供 )

為呼應「派對感」的品牌精神，宴席不只著重料理，也注重整體氛圍。酒店二樓宴會場地採大片落地窗設計，白天可沐浴自然光影，夜晚則彰顯雅緻層。空間可依企業需求彈性調整，讓每場尾牙春酒都能既有正式氣氛，又不失輕鬆自在。

圖說：安平雅樂軒酒店設置大片落地窗，可享自然光，營造輕鬆用餐氣氛。(圖片來源/雅樂軒提供 )

酒店同步規劃飲品暢飲方案，提供茶飲、軟性飲品、啤酒與紅白酒的多層次選擇，讓團隊能自由挑選最符合聚會節奏的組合，完整提升尾牙與春酒聚會的歡樂感。此外，飯店也推出早鳥訂席禮遇，並安排滿額贈禮供企業作為抽獎或員工獎品，讓整體活動更具參與感與期待值。

雅樂軒酒店表示，希望透過「潮味宴席」展現台南在地的真誠、熱情與創新，也期待每一組來訪的企業團隊，都能在這裡享受一場兼具儀式感、創意與美味的年度盛會。

喝酒不開車。未滿18歲請勿飲酒

更多品觀點報導

好市多黑鑽會員限定!泰國頂級度假村早鳥優惠掀搶訂戰

一年一次的全民烤肉季 網友齊推好市多必買Top清單

