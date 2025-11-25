台南安親班傳不當管教 家長控孩子功課出錯遭老師肘擊

南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導

台南一間安親班傳出不當管教，家長控訴，就讀小一的兒子因為功課寫不好，居然遭到老師肘擊，導致胸口出現瘀青。家長帶著孩子到醫院驗傷，並到安親班討要說法，但老師態度始終避重就輕，於是氣得告上教育局，希望替孩子討公道。

家長說6歲的兒子遭到女老師肘擊，導致孩子胸口瘀青。（圖／家長提供）

傳出不當管教的就是台南市永康區這間安親班，家長控訴，6歲的兒子因為功課不會寫，居然遭到女老師肘擊，導致孩子胸口瘀青。當事小朋友的家長說，孩子用手比給我看說老師用她的手肘打他的心臟，我回家幫他洗澡，看到他的心窩就瘀青。家長隨後帶著孩子到醫院驗傷，證實孩子胸部出現挫傷，氣的來到安親班討要說法，更讓家長不滿的是老師的態度，否認打人，避重就輕。意思是說不小心用手掌揮到，態度就很惡劣，家長氣憤說，連句道歉都沒有。

台南市永康區這間安親班傳出不當管教。（圖／民視新聞）

家長趕緊先將孩子轉到其他安親班，並向教育局投訴。台南市教育局發現，這家安親班在聘雇涉案師資前沒有依規定申報，將依法裁罰負責人5萬元。台南市教育局主秘陳宗暘表示，該師在11月12日起，已暫緩到該中心靜候調查，將盡速召開不適任人員認定委員會，依情節認定一到四年或終身不得任教。遭指控的安親班業者：我們看到的畫面是沒有打孩子，所以我覺得這件事就交給教育局，跟警察局的人去做後續流程。家長說打人地點疑似在監視器死角，但安親班業者卻說已經調閱監視器，沒有看到老師打人。雙方各說各話，真相為何，還是只能等待調查。

