台南安親班廁所藏針孔至少6年！30女童慘遭狼師偷拍、伸鹹豬手「摸遍私密處」

台南安親班廁所藏針孔，狼師對至少30童偷拍、伸鹹豬手遭起訴。示意圖

台南官田一名經營安親班數十年的張姓狼師，去年被爆長期利用教師權威，將魔爪伸向班上平均年齡不到10歲的國小女童，不僅在廁所架設針孔鏡頭偷拍學童如廁，更在批改作業與午休期間對多名女童摸下體猥褻，甚至撥開內褲偷拍私密處。台南地檢署今（30日）偵結，痛批張男殘害幼苗身心、犯後態度惡劣，依違反兒童及少年性剝削防制提起公訴，並建請法院從重量刑。

檢警查出，張姓狼師自2019年6月起，就在安親班1樓廁所牆壁上放置釣魚用冰桶，於桶內藏匿微型內視鏡攝影機。他透過手機APP遠端連線，一邊監看女童如廁的性影像，一邊利用截圖功能側拍多達25名穿著不同、面貌稚嫩的受害女童。此外，他更趁著女童午睡之際，以手撥開她們的內褲，近距離持手機對準生殖器拍攝照片，行徑令人髮指。

此外，張男又自2021年起利用批改作業、學生午睡或休息等機會，將手伸入女童內褲觸碰私密處，或拍打其臀部、大腿。其中一名被害女童更指控，張男曾在伸手觸摸她私密處時，還強拉她的手去隔褲觸摸他的生殖器。

據了解，張男犯行多年來未遭揭發，直到去年9月間，一名就讀小三的女童在學校填寫「性平學習單」時，勇敢寫下遭安親班老師性侵的經過，經校方通報警方後，檢警隨即發動搜索，並向法院聲請羈押張男獲准。承辦檢察官鄭涵予更指揮數位鑑識人員，還原張男遭查扣手機中超過400張的偷拍照片，才逐一比對出驚人的受害者人數。

南檢指出，張男在調查過程中極度不配合，起初還辯稱在廁所安裝針孔攝影機，是為了監看搗亂的兒童；當檢警查出越來越多的被害女童時，張男還反嗆：「她們在同個學校，要怎麼講我都輕而易舉，是不是她們對我不喜歡才這樣說？」最令家長憤怒的是，張男及其配偶在案發後，甚至私下接觸被害人表達不滿，導致孩童遭到二次傷害。

檢察官於起訴書中強調，張男身為老師，卻利用幼童無知與社會信任，長期、多次猥褻女童並拍攝性影像，嚴重摧毀孩童人格發展，今日偵結移審台南地方法院，請求法官從重量刑。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



