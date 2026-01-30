台南安親班狼師趁午睡偷拍猥褻30女童 檢起訴求重刑

台南地檢署起訴一名安親班狼師，他涉嫌猥褻、偷拍女童，被害人將近30人。翻攝臉書



台南一名在安親班擔任老師的張姓男子，趁班上女童午睡時以手伸入女童內褲碰觸下體，去年9月一名女童填寫「性平學習單」時揭露此事，檢警偵辦發現張男6年來對約30名女童偷拍、強制猥褻，今依《刑法》、《兒童及少年福利及權益保障法》等提起公訴，建請法院從重量刑。

檢方指出，張男在台南擔任私立安親班老師，2021年9月至去年6月間，在安親班1樓、2樓等處，利用批改作業、午睡、休息等機會，以手伸入女童內褲或隔著女童內褲觸碰女童性器，以手觸摸或拍打女童大腿、臀部，或是拉女童之手隔著張師褲子觸碰張師性器官等，分別對5名女童共計10次強制猥褻或乘機猥褻行為。

另外，張男在2019年6月至去年6月間，將攝影機藏在安親班廁所牆壁上釣魚用冰桶內，連接手機APP以觀看女童如廁性影像，再以手機APP擷取截圖功能，拍攝25名不同穿著不知名女童的如廁性影像。

2020年8月11日、2022年3月3日，張男分別又趁不知名女童午睡時以手撥開女童內褲，持手機靠近拍攝女童下體外觀17張、2張照片，以此乘機猥褻及拍攝女童性影像。

張男惡行曝光的契機，是在去年9月一名女童填寫學校「性平學習單」時揭露此事，學校報警後由台南婦幼警察隊報請婦幼專組檢察官指揮偵辦。經詢問女童，發現此案應有多名被害人，檢方10月指揮警方搜索，扣押張男手機、攝影機等物，並將張男聲押獲准。

檢方對扣案手機、攝影機進行數位鑑識與還原，反覆搜尋勘驗超過400張照片後，比對出應有近30人被害。

檢方指出，張男長時間利用教職身分，對眾多兒童強制猥褻及偷拍，殘害兒童人格、身心健全發展，嚴重違背職業道德，破壞家長學生信任；且犯後態度不佳，先全盤否認，再陸續承認，更擅自接觸與質疑被害人，造成被害人二次傷害，依對於未滿14歲女子強制猥褻、成年人故意對兒童乘機猥褻等罪嫌起訴，請求法院從重量刑，以示懲戒。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

