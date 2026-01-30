台南安親班男師多年猥褻女童 南檢起訴移審遭押

（中央社記者張榮祥台南30日電）任職台南市私立安親班老師的張姓男子，多年來對眾多女童強制猥褻、偷拍如廁等，台南地檢署今天上午偵結起訴移審請求從重量刑，台南地方法院下午裁定羈押。

台南地院今天表示，張男移審後，院方訊問認定有反覆實施同一犯罪之虞，且有羈押必要，裁定羈押。

張男於民國110年9月至114年6月間，在安親班分別對5名女童共進行10次強制猥褻或乘機猥褻；108年6月至114年6月間，張男又將攝影機藏於安親班廁所，連接手機觀看女童如廁，且拍攝25名女童如廁影像；109年8月及111年3月利用女童午睡時，持手機拍攝女童性器。

張男犯行經某女童去年9月填寫「性平學習單」才被揭露，檢警同年10月搜索及拘提張男到案，南檢聲押獲准。南檢認定張男長時間利用教職機會，對眾多女童強制猥褻、乘機猥褻及拍攝性影像，犯後態度不佳，並曾在案發後擅自接觸與質疑被害人，造成二次傷害。（編輯：張銘坤）1150130