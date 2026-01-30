南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南一名安親班男教師，涉嫌對約30名國小女童，強制猥褻及偷拍性影像，檢察官偵結起訴，依嚴重侵害兒童權益反兒童及少年性剝削防制條例，向法院請求從重量刑。

台南安親班男教師涉強制猥褻、偷拍 30女童受害 檢求處重刑

補習班大門深鎖，從去年附近就有補習班負責人，遭檢警調查的傳聞！（圖／民視新聞）

傳出有狼師的補習班大門深鎖，從去年十月左右，附近就有補習班負責人被調查的傳聞，如今檢方偵結起訴，附近民眾也大吃一驚。附近民眾私下表示：「學童從學校走路走回來都一大串啊，都至少十來個以上一定都有，說現在的孩子比較調皮難教，就說要休息可是我們後來，從側面聽到是說，因為就是有發生一些什麼事，所以被勒令停業。」補習班在當地小有名氣，尤其安親業務生意興隆，就在去年九月，有班裡的女童，在填寫性平學習單時，讓校方發現端倪，通報後檢警調查，這才發現張姓負責人的問題。

廣告 廣告

台南安親班男教師涉強制猥褻、偷拍 30女童受害 檢求處重刑

女童填寫的性平學習單建功，讓校方發現端倪，通報後讓檢警介入調查！（圖／民視新聞）

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸表示：「利用批改作業午睡或休息等機會，觸碰女童總計對五名女童，共計十次強制猥褻，或趁機猥褻的行為。」檢方這一調查，強制猥褻、趁機猥褻，還發現張姓男師偷拍。台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸表示：「並將攝影機藏於安親班廁所，透過手機觀看女童如廁，共擷取25名女童，如廁的性影像畫面。」教育局也提送登錄不適任教育人員系統，並針對違規經營課後照顧，開罰30萬。台南市教育局專門委員簡文達強調：「關鍵在學校落實性平教育，與校安通報學生在校內學習單，反應異狀後學校即依規定，通報並報警。」犯嫌犯案時間橫跨六、七年，檢方只能搭配物證，還原事實，比對確認近30名被害人，事件爆發後張姓男師遭到羈押，儘管案件偵結，但法院仍裁定繼續羈押，讓這名狼師為自己的行為付出代價。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：台南安親班男教師涉強制猥褻、偷拍 30女童受害 檢求處重刑

更多民視新聞報導

台南安親班6年針孔偷拍30女童！還趁午睡猥褻 因「這事」才曝光

猥褻觸摸偷拍禍害女童 安親班狼師遭訴求重刑

台大狼醫涉性侵、性騷！挨批處理失當 監院今通過糾正案

