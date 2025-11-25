台南安親班被控肘擊男童胸 當事師否認體罰未道歉

許多小孩放學後會到安親班完成作業、複習功課，不過，位在台南的這家連鎖安親班卻遭到家長控訴，女老師疑似肘擊6歲男學童胸口，而且在心窩的地方，還留下明顯的瘀青痕跡。

學童舅舅表示，「那天到家的時候，弟弟他就說他心臟會痛，我們就問說為什麼，我姊姊問他為什麼會痛，他說今天寫功課不會寫被老師打。我就問小孩，他怎麼打你？他就說用肘擊從胸口打下去。和老師溝通差不多10分鐘吧，都沒有道歉，就一直說他只是動作大一點。」

廣告 廣告

家屬控訴，當事老師否認體罰、也沒道歉，聲稱只是動作大了點，不小心揮到男童，只是看到孩子受傷的痕跡，讓家屬難以接受，憤而前往驗傷報案，驗傷單上面也寫下胸部挫傷。家屬更懷疑，可能有其他孩子遭不當對待。

安親班業者說：「我們絕不做任何形式的體罰，如果有我們絕對、絕對不會寬貸，絕對會嚴處，但是事情要講求證據，而不能因為孩子的一句話，就去讓老師的辛苦被抹滅。」

面對控訴，安親班回應，當事老師和學童們相處良好，就監視器畫面來看，沒看到有類似體罰行為，相關資料都已經交給教育局和警方調查。

台南市教育局主秘陳宗暘回應，「該師在11月12日起，已暫緩到該中心靜候調查，等待社會局完成社政調查結果，教育局將盡速召開不適任人員認定委員會，依情節認定1到4年，或終身不得任教資格。」

台南市教育局表示，已經會同社工前往稽查，查出安親班在聘僱老師之前，沒有依照《兒少法》第81-1條第6項規定，檢具文件報請核准，後續將依法裁罰負責人5萬元罰鍰。

更多公視新聞網報導

家長控4歲兒遭幼兒園師體罰 跑43圈操場並開合跳

北市幼兒園師遭控不當對待多童 涉強行掐住脖子灌食與體罰

國軍熱源遙控靶機意外墜落 台南3處住家及汽車受波及

