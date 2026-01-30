即時中心／林韋慈報導

台南官田驚傳安親班狼師，整起事件因女童填寫「性平學習單」才遭揭發。台南地檢調查發現，一間未立案的安親班負責人兼狼師，不僅趁批改作業或午睡時強摸女童性器，更在廁所裝設針孔，6年來偷拍至少30名女童如廁。檢方今（30）日偵結，依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，建請法院從重量刑。教育局也已裁罰最重30萬元罰鍰，命張姓負責人終身不得於補習班任教，並登錄全國不適任教育人員系統。





起訴書指出，1名國小女童2025年9月在上性別平等教育課程時，將自己遭受安親班張姓男老師猥褻的過程填寫在「性平學習單」上，校方得知後隨即向警方報案，整起事件才被揭發。台南地檢署檢察官鄭涵予指揮南警局婦幼警察隊偵辦，大舉搜索起出手機、針孔，勘查內容有大量的女童如廁、私處等影像。

廁所藏針孔遠端監看

檢方查出，張男自2019年起至2025年6月間，在安親班一、二樓利用批改作業或午睡機會，多次對5名女童強制猥褻，包括隔著內褲或直接觸碰性器，甚至強拉女童的手隔褲碰觸其下體。此外，張男竟將針孔安裝在廁所牆壁上的「釣魚冰桶」內，透過手機APP遠端監看女童上廁所。檢警還原扣案手機發現，多達25名女童如廁被偷拍截圖，更令人髮指的是，在午睡時，張男竟持手機撥開內褲近距離拍攝其私密處，經數位鑑識比對後近30人受害。

南檢建請從重量刑

檢方指出，張男身為人師，卻嚴重違背職業道德，徹底破壞家長與學生對教育體系的信任。檢方也認為張男犯後態度不佳，殘害兒童人格發展，建請法院從重量刑，以示懲戒。台南地檢署也表示，本案能順利偵破，來自受害女童在校園填寫性平學習單時，有勇氣求救。呼籲家長與老師平時應多留意幼童的身心反應，若察覺異狀應即時通報，司法單位絕對會在保護被害人隱私的前提下，全力追訴，以維護兒童成長安全。

負責人終身不得任教

據了解，這名張姓狼師同時也是補習班負責人，經查發現，補習班未申請設立許可，違規經營，依法裁處最重30萬元罰鍰；去年底提送「短期補習班不適任人員認定委員會」審議，張姓負責人所涉情節重大，終身不得於補習班任教，並登錄全國不適任教育人員系統。

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：快新聞／台南安親班6年針孔偷拍30女童！還趁午睡猥褻 因「這事」才曝光

