台南完成人事布局 姜淋煌12日就任副市長 林榮川新任副秘書長

臺南市政府配合地方制度法修正，從市政整體發展與組織運作實務為主審慎進行人事調整與布局，由民政局長姜淋煌出任新增副市長、都市發展局長林榮川出任副秘書長，十二日正式就任。

市長黃偉哲表示，隨城市規模擴大及市政議題日益複雜，市府團隊需持續調整治理架構，以回應市民期待與時代挑戰；此次人事調整除因應法制變革，更著眼城市長遠發展所需，期透過適才適所人事安排進一步提升行政效率、強化跨局處協調，並確保重大政策與建設得以穩健推動。

廣告 廣告

黃偉哲市長指出，民政業務向來是市政與市民生活連結最密切領域，姜淋煌局長長期站在第一線投入地方行政體系，歷練完整，對地方制度、基層治理與民主運作具深刻理解，熟悉地方脈動與基層需求，對於整合市政資源、強化地方治理韌性，將能發揮即戰力，也有助於市政團隊在面對複雜議題時，做出周延且具前瞻性的決策。

黃偉哲市長說，副秘書長一職肩負市政運作樞紐角色，須具備高度協調能力與全局視野，林榮川局長具備橫跨都市規劃、公共建設、水利工程與產業發展等多元專業背景，行政歷練完整層級豐富，並長期參與重大公共建設、都市更新及空間治理相關業務，對地方建設與基礎工程推動具豐富跨域行政經驗，有助於市府團隊在政策整合、進度控管及溝通協調上更加順暢；未來二人將分別在市政統籌、跨局處協調及重大政策推動上扮演關鍵角色，並代理民政局、都市發展局局長職務，持續深化市政治理基礎。