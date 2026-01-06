台南官民聯手 為經濟弱勢學童啟動公益配鏡

數位時代下學童近視問題日益普遍，為確保經濟弱勢學童不因資源匱乏而影響學習品質，台南市政府於6日在永華市政中心舉行公益配鏡捐贈感謝儀式。這項名為「助童配鏡」的計畫，整合了教育局、億載國際同濟會、台南市家長會聯合會及東星眼鏡等多方資源，針對安南、佳里、善化、大內、山上、七股等六區具需求之學童提供免費配鏡服務，將社會關懷轉化為實際的清晰視野。

台南市長黃偉哲在儀式中指出，近年學童近視年齡層持續下修，若未及時矯正，恐演變為永久性視力受損，嚴重影響學習成效與生活安全。黃偉哲特別感謝民間團體與在地企業的慷慨解囊，並肯定市議員蔡麗青、曾培雅在其中的媒合推動，讓社會愛心能精準對接資源相對不足的家庭。他強調，這項善行不僅讓孩子生活更便利，也讓台南這座城市更具溫度。

廣告 廣告

教育局表示，目前已持續將護眼教育融入校園生活，從改善照明到推動正確用眼習慣全面著手。此次活動自 114 年 11 月 1 日起辦理至 115 年 2 月 28 日，由配合學校主動發掘具經濟不利身分之學童，核發配鏡券後，學童即可持券至東星眼鏡安和店、善化店及佳里店，接受專業驗光與免費配鏡服務。

億載國際同濟會會長李仰甯與台南市家長會聯合會理事長賴建良皆認為，良好的視力是課堂專注力的基礎，透過官民合作能落實教育公平。東星眼鏡董事長施泯言也表示，企業應善盡社會責任，以實際行動回饋地方並關懷學童健康。今日包含市議員蔡麗青、李啟維及多位議員服務處代表均出席見證，期盼透過這項舉措，為孩子打造更有希望的學習未來。

資料來源：臺南市政府